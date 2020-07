Bedrijvenbouwer Jean-Paul de Ville de Goyet bouwt Belgiës belangrijkste app

Neem een koffie en worstel u even door deze lijst: de VN-site, de MSN-nieuwssite, een erfgoedblad, een bagelbar, een appbouwer, een klantenbeheersysteem, de stichting rond René Magritte, deelsteps, kampeerarrangementen in Volkswagen-auto’s, slimme software voor juristen, een reservatiesysteem voor restaurants, een platform voor realtimecoaching en een digitale mobiliteitsassistent.

Dat alles zag de Brusselaar Jean-Paul de Ville de Goyet in zijn carrière al passeren, als werknemer, ondernemer of investeerder. Sinds dinsdag mag hij daar de bouw van de Belgische corona-traceerapp, die de contacten van besmette personen moet opsporen, aan toevoegen. Hij sleepte dat contract totaal onverwacht in de wacht, met ruggensteun van de grotere Mechelse softwarebouwer Ixor, en voor de neus van reuzen als Proximus en het Duitse SAP, het duurst gewaardeerde Europese techbedrijf.

Wat de rode draad is door al die avonturen, zal hij ons niet zeggen. We belden hem zeven keer, zeven keer kregen we geen antwoord. ‘Ik zat woensdag een paar uur met hem samen, zijn telefoon stond niet stil’, stelt zakenpartner Roel Verbeeck, de managing director bij Ixor. ‘We vinden het niet zo interessant in te gaan op de vraag wie hij is en waarom hij het doet. Hij is geen politicus, hé, hij heeft geen persattaché. Onze focus is nu dat de app er komt. Over zeven weken treden we naar buiten.’

Begin september is de deadline die Jean-Paul moet halen. Anders dreigt een boete van 30 procent van de contractprijs, achterhaalde het vakblad Datanews. Er is scepsis over de slaagkansen. Zijn bedrijfje DevSide had tot begin juni nog de naam van een eenmanszaak - jpdvdg.com -, heeft een balanstotaal van nog geen 700.000 euro en telt volgens LinkedIn vijf medewerkers. De eigen site voedt de geloofwaardigheid niet. Op de klantenlijst staan meerdere bedrijven waar ‘JPDVDG’ in investeerde en techexperts merkten geknoei met de recensies op.

Toch krijgt JPDVDG ook krediet. Het wereldje van appbouwers krijste woensdag wel luidkeels ‘wie?’ toen zijn naam viel. Maar de ondernemer zag in 2009 wel als een van de eersten de waarde van een softwareapplicatie op de smartphone. De App Store bestond toen een flink jaar. JPDVDG richtte het bedrijf AppSolution op, door meerdere stemmen in het wereldje erkend als pionier en betrouwbare speler.

Amper vier jaar nadat AppSolution het licht had gezien, kwam het in handen van de grotere Belgische IT-speler EASI. Ook bij andere bedrijfjes die JPDVDG uit de grond stampte, of waarin hij investeerde, ging het soms snel. Zowel positief, met een overname, als negatief, met een faillissement. Het dieptepunt was Pummby, een bedrijf dat via sms reclame toonde. Na het faillissement in 2010 sleepten zijn aandeelhouders hem voor de rechter. Maar hij won.

‘JPDVDG is het type dat allerlei bedrijven opstart en eraan bouwt’, zegt Verbeeck. Het kleinschalige, net het punt waarover hij deze week bakken kritiek moest slikken, charmeert hem. ‘Hij is met zijn deelsteps in 2018 klein, maar snel begonnen.’ Troty verscheen onder meer in Brussel en Roeselare, maar verdween van de radar. En nu duikt JPDVDG weer op in de appwereld. ‘Hij was een paar jaar niet actief na AppSolution, maar hij kent wel veel mensen in het wereldje.’

Dat zal nodig zijn, want hij krijgt nu sowieso de schijnwerpers op zich. Niet alleen in die zeven weken, niet alleen bij de lancering, maar ook daarna. Een app is een ‘levend organisme’ dat onderhoud en updates vereist. België slaat met de keuze voor JPDVDG alleszins een andere weg in dan de buurlanden. Duitsland koos voor nationale iconen als SAP en Deutsche Telekom, in Nederland timmert een freelancecollectief, met toppers met een verleden bij Uber, Palantir en Booking.com, al sinds mei aan de app.

Wordt JPDVDG Belgiës ‘dark horse’? Of eerder een ezel? Feit is dat hij tot de lanceerdatum niets zal lossen. ‘We werken ‘in the dark’, en maken geen reclame voor onszelf’, verklaarde medewerker Violaine de Lamine de Bex aan de nieuwssite Businessam. ‘We zullen maken dat het werkt’, besluit Verbeeck.