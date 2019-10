Bekaert klopt aan bij spaarder

De obligaties worden uitgegeven aan 101,875 procent van de nominale waarde. Met andere woorden: beleggers betalen nu bijvoorbeeld 1.018,75 euro (de minimumhoeveelheid, of coupure) en krijgen op 25 oktober 2026 1.000 euro terug. Aan de obligaties hangt een brutocoupon van 2,75 procent. Ter vergelijking: bij de obligatie van Immobel vorige week was dat 3 procent. Wie de obligaties tot de vervaldag aanhoudt, realiseert een jaarlijks rendement van 1,64 procent netto.

De inschrijvingen starten vrijdag en lopen in theorie tot 18 oktober. In de praktijk is een vervroegde afsluiting na één dag een quasi zekerheid. Bij Immobel lag de vraag bijvoorbeeld zes keer groter dan het aanbod.