Bekaert sluit fabriek in Costa Rica

Vandaag werd een eerste besparingsactie aangekondigd. De fabriek in Orotina, Costa Rica , waar staalvezels voor de bouwsector worden gemaakt, wordt gesloten. Er werken 64 mensen. Een derde daarvan krijgt de kans om in de aangrenzende staaldraadfabriek van Bekaert te gaan werken.

De fabriek, zo zegt Bekaert in een mededeling, had een te hoge kostenstructuur en de verhoogde competitieve prijsdruk in de bouwmarkten in Latijns-Amerika hebben de financiële prestaties van de vestiging aangetast 'tot op een niveau dat niet langer houdbaar is'. Recente pogingen om het bedrijf uit de rode cijfers te krijgen, waren mislukt.