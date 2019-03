Bekende technamen investeren in Brusselse start-up Qollabi

Bedrijven zetten steeds vaker software in om de relaties met hun klanten te digitaliseren. Nu dat segment van de markt redelijk uitgebouwd is, zijn ze klaar om ook de contacten met hun indirecte verkoopkanalen, zoals doorverkopers, makelaars, agenten en andere tussenpersonen digitaal te maken.

Frie Pétré, de medeoprichter en CEO van Qollabi, maakt zich sterk dat de software een nieuwigheid is. ‘In de VS zijn er wel een aantal bedrijven in dezelfde categorie, maar een rechtstreekse concurrent zijn we nog niet tegengekomen. Onze tegenstrevers zijn eigenlijk Word, Excel en PowerPoint, die nu nog vooral gebruikt worden voor het opvolgen van de relaties met tussenpersonen. Maar ook die contacten worden gedigitaliseerd. Onze timing zit dus goed.’