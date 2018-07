Belang prinses Mabel in Adyen al ruim 300 miljoen waard

De dotcomgekte van rond de eeuwwisseling, daar doet het koersverloop van het Nederlandse bedrijf Adyen , gespecialiseerd in betaalsoftware, wat aan denken. Het aandeel trok nog maar een maand geleden naar Euronext Amsterdam tegen 240 euro per aandeel en ging vrijdag door de grens van 600 euro. Het piekte zelfs even op 607,10 euro. Dat is een winst van liefst 150 procent .

Daardoor rinkelt ook de kassa voor de oprichters van het bedrijf, bracht De Telegraaf vrijdag in herinnering. De waarde van de resterende 1.415.278 aandelen die CEO en medeoprichter Pieter van der Does bezit, zijn ruim 850 miljoen euro waard geworden. De 1.898.339 aandelen van chief technology officer Arnout Schuijff, ook een medeoprichter, komen zelfs uit op meer dan 1,1 miljard euro.

Investeerder van het eerste uur

Ook de Nederlandse prinses Mabel van Oranje ziet als investeerder van het eerste uur haar overgebleven aandelen stevig in waarde stijgen. Haar pakket van 545.981 aandelen zou nu bijna 330 miljoen euro opleveren. Een maand geleden leverde de verkoop van 180.174 van haar aandelen Mabel nog 131 miljoen op. Mabel werd waarschijnlijk aandeelhouder via haar overleden man, prins Friso van Oranje, die actief was in de financiële en de zakenwereld en geïnteresseerd was in technologiebedrijven.



Verkopen mogen die aandeelhouders op dit moment niet. Na de beursgang moeten ze minimaal 180 dagen wachten voor er nieuwe aandelen naar de beurs mogen worden gebracht.