Belegger beloont Twitter niet voor sterk eerste kwartaal

De socialenetwerksite stelt een minder sterke groei in het vooruitzicht, waardoor het aandeel ondanks beter dan verwachte kwartaalresultaten nabeurs met ruim 10 procent zakte.

Twitter kwam donderdag nabeurs met resultaten voor het eerste kwartaal. De omzet lag met 1,04 miljard dollar 28 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en bedraagt iets meer dan wat analisten verwachtten. Voor de derde keer in zijn geschiedenis gaat het bedrijf van oprichter Jack Dorsey boven 1 miljard in één kwartaal.