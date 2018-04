Beleggers zetten zich schrap voor knotsgek beursdebuut Spotify

Daniel Ek, de Europese Zuckerberg

Wat Mark Zuckerberg is voor Facebook, is de 35-jarige Daniel Ek voor Spotify. De cultstatus en de typische techlook heeft hij al. Presentaties voor bankiers doet de Spotify-CEO gewoon in T-shirt, jeans en sneakers. De nakende beursgang van zijn bedrijf zal van hem wellicht een virtuele multimiljardair maken zoals Zuckerberg, zij het in een categorie lager.

De Zweedse wonderboy richtte Spotify in 2006 op, samen met zijn zakenpartner Martin Lorentzon. Muziekfans zwoeren in de begindagen van Spotify nog bij het kopen van cd’s en het downloaden van mp3’s, maar Ek besefte dat de toekomst in streaming tegen betaling lag. Die visie vloeide voort uit zijn passie voor muziek, gecombineerd met zijn ervaring als internetondernemer.

Ek, die opgroeide in een eenoudergezin dat het niet breed had, bouwde al op zijn 13de websites om een cent bij te verdienen. Op zijn 23ste sloot hij een superdeal. Hij verkocht zijn online reclamebureau Advertigo voor 1,25 miljoen dollar. Dat leidde tot een jaartje feesten in Stockholm. Hij kocht een Ferrari, ging naar exclusieve nachtclubs en trakteerde zijn vrienden op dure champagne.

Daarna volgde de leegte, verklaarde hij later. De whizzkid flirtte met een depressie en overwoog uit de internetbusiness te stappen. De twintiger trok zich terug in een hut om na te denken over wat hij met de rest van zijn leven wilde doen. Op dat moment ontstond in gesprekken met Lorentzon het idee van Spotify.

Ek staat bekend als een toegankelijke familieman met twee kinderen. En wie tekende present op zijn huwelijk in 2016? Mark Zuckerberg.