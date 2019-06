Belfius en FPIM stappen in kapitaal van IBA

De verzekeringsdivisie van Belfius en de overheidsholding FPIM verwerven meer dan 3 procent van het Waalse bedrijf.

Belfius Insurance, de verzekeringsdivisie van Belfius Bank & Verzekeringen, en haar aandeelhouder, de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), melden dinsdag dat ze meer dan 3 procent van het kapitaal van de diagnosticaspecialist IBA in handen hebben.

Het beursgenoteerde IBA is gespecialiseerd in medische technologie, meer bepaald protontherapiesystemen om kanker te diagnosticeren en te behandelen. In dertig jaar tijd is het bedrijf uitgegroeid tot de wereldleider in protontherapie, een technologie die wordt beschouwd als de meest geavanceerde vorm van radio- of bestralingstherapie.

IBA is gevestigd in Louvain-la-Neuve, heeft wereldwijd ongeveer 1.400 mensen in dienst en installeert zijn systemen over de hele wereld.

Steun

De participatie past in de strategie van Belfius om zich te profileren als bevoorrechte partner van Belgische ondernemingen en ze op langere termijn te ondersteunen. Frédéric Van der Schueren, de financieel directeur van Belfius Insurance, heeft het in een persbericht ook over een investering als onderdeel van de doelstelling een gediversifieerde portefeuille aan te houden.