Belfius levert sluitstuk voor doorstart Option

De reddingsoperatie van het noodlijdende datacommunicatiebedrijf Option door topmanager Eric Van Zele en zijn groep Crescent wordt afgerond met een herfinanciering door Belfius dat ook nieuw werkkapitaal levert. Crescent kan eveneens uitpakken met een positief resultaat.

Van Zele is onder meer bekend als gewezen CEO van Barco, dat hij net als Pauwels Trafo, weer rechttrok. Ruim een jaar na zijn aantreden bij het Leuvense Option lijkt de beursgenoteerde gewezen Onderneming van het Jaar, die intussen fuseerde met het grotere Crescent en de naam van die groep kreeg, helemaal klaar voor haar zoveelste wederopstanding. Het bedrijf meldde dinsdag dat na de conversie van een groot deel van de schulden in kapitaal, ook een oplossing gevonden is voor de niet-converteerbare schulden.

De herfinanciering en herstructurering daarvan wordt verzekerd door de bank Belfius, meldt Crescent. Het gaat om 1,5 miljoen euro. Belfius levert daarnaast ook een kredietlijn met werkkapitaal van nog eens 1,5 miljoen euro.

Er is wel nog geen definitief akkoord, maar dat wordt volgens Crescent naar verwachting getekend voor eind augustus. Het is wachten op de goedkeuring van de overheidsgarantie via Gigarant (investeringsmaatschappij PMV). Met de deal zal Crescent ‘alle plannen om het bedrijf weer op de rails te krijgen en de herfinanciering tegen de herfst uitgevoerd hebben, waardoor een moeilijke reddingsoperatie wordt voltooid’.

Overnames

Crescent bestaat na de fusie uit drie takken. Het vroegere Option zit samen met enkele andere bedrijven in Crescent Solutions. Daarnaast is er het verlichtingsbedrijf Crescent Lighting en tenslotte de IT-dienstenlevererancier Crescent Services die ook meerdere ondernemingen omvat.

De nieuwe groep meldt dinsdag ook dat die laatste tak net voor de fusie met Option werd uitgebreid met een nieuwe overname, van de Nederlandse sectorgenoot NE-IT. Die boekte vorig jaar een omzet van 2,7 miljoen euro. Er is bovendien een tweede beweging: Crescent koopt de resterende 40 procent van het Nederlandse bedrijf 2Invision, de spil van Crescent Services.

Weer nieuwe CEO

Voorts is er opnieuw een managementwissel bij het vroegere Option. Guy Coen, nog maar goed een half jaar in functie als CEO en door Van Zele weggehaald bij zijn vorige werkgever Barco, vertrekt. Volgens het persbericht heeft hij daar ‘persoonlijke redenen’ voor en stapt hij op ‘in goede verstandhouding en in volle consensus’. Coen blijft overigens Crescent adviseren en zal ook fungeren als liaison voor de Aziatische markt.

Coen wordt opgevolgd door Alain Van den Broeck, een andere vertrouweling van Van Zele die hij kent van Crescent en Telindus (nu Proximus). Van den Broeck heeft een lange staat van dienst in de technologiesector en is momenteel directeur verkoop, businessontwikkeling en innovatie bij Securitas België. Hij is de vijfde manager in evenveel jaar die aan het hoofd komt te staan van het gewezen Option (nu dus Crescent Solutions).

Van den Broeck wordt ook lid van het managementteam dat heel Crescent zal aansturen, samen met de CEO’s van de twee andere takken, financieel directeur Edwin Bex (ook ex-Telindus) en Van Zele zelf als groepsvoorzitter (en grootste aandeelhouder).

Positief resultaat

Crescent pakt tevens uit met een beperkte trading update over de eerste jaarhelft. De omzet ging over de 10 miljoen euro, zowat het dubbel van het oude Option over heel 2017. Bovendien is er ‘een licht positief recurrent bedrijfsresultaat’ (rebitda).

Option zelf stelde opnieuw teleur, met inkomsten van iets meer dan 2 miljoen euro. Dat was beneden de verwachtingen en het cijfer van een jaar eerder. Dat komt deels doordat nieuwe versies van het communicatieplatform CloudGate (voor het internet der dingen) nog niet op de markt konden worden gebracht. ‘Dat zal gebeuren in de tweede helft van het jaar’, aldus het persbericht.

Gezien de wat Crescent ‘eerder bemoedigende resultaten’ noemt, blijft de onderneming ‘voorzichtig optimistisch’ over de verwachtingen voor het hele jaar: een omzet van meer dan 20 miljoen en een positieve rebitda.