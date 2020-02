Belg bouwt identificatiesysteem dat onmogelijk te kraken is

Europese regels moeten het wantrouwen tegen nieuwe digitale technieken wegnemen, maar gezichtsherkenning is een groeiend probleem. Een Belgische technologie die is ontwikkeld in Silicon Valley kan de oplossing bieden. Maak kennis met het revolutionaire NeuroPrint.

Gezichtsherkenning kent al heel wat toepassingen: van het ontgrendelen van smartphones tot persoonscontroles in luchthavens. Maar het is niet de enige spitstechnologie die van bij het begin ernstige gebreken vertoont. Onderzoekers van het Chinese technologiebedrijf Tencent hebben onlangs aangetoond dat het amper twintig minuten duurt om vingerafdrukken op een glas digitaal te kopiëren, en zo de smartphone van de eigenaar te kraken.

‘Dat je digitale vingerafdruk gestolen wordt, is nog niet al te erg’, zegt Pierre Pozzi, gastprofessor aan de universiteit Sciences Po en de businessschool HEC in Parijs. ‘Je hebt nog altijd negen vingers over. Maar als ze je gezicht stelen, biedt alleen plastische chirurgie de oplossing.’

De colleges van Pozzi over de technologische concurrentiestrijd tussen Europa, China en de Verenigde Staten worden druk bijgewoond. Sinds kort heeft hij zich tot doel gesteld de risico’s van biometrische gegevens en ongecontroleerde artificiële intelligentie aan de kaak te stellen.

Zo’n vijf jaar geleden kwam hij in contact met de biofysicus en neuroloog Martin Zizi, professor aan de Vrije Universiteit Brussel en de KU Leuven. Zizi heeft een revolutionaire technologie ontworpen: een identificatiesysteem dat onmogelijk te kraken is. Het is gebaseerd op de communicatie tussen de hersenen en de hand waarmee iemand zijn gsm vastneemt.

Zodra het toestel geactiveerd wordt, ‘voelt’ het de microtrillingen van de spieren. Die minuscule samentrekkingen zijn voor elk individu op aarde uniek, zodat het toestel onmiddellijk de hand van zijn eigenaar kan herkennen. ‘Een van de grote voordelen is dat de technologie voor een deel al beschikbaar is’, zegt Pozzi. ‘De sensoren die nu dienen om de schermen van smartphones en tablets te oriënteren, zijn gevoelig genoeg om die individuele spiertrillingen te detecteren.’

Rest de vraag of toestellen die ermee zijn uitgerust ook daadwerkelijk niet gehackt kunnen worden.

‘We gebruiken niet de ruwe data, maar zoeken naar onveranderlijke gegevens die bij elk individu steeds terugkeren, en die sterk verschillen tussen personen. Dat gebeurt op basis van wiskundige formules die onmogelijk gekraakt kunnen worden, tenzij je die formules kent. Vergelijk het met pianospelen: elke toets vertegenwoordigt een noot, maar elke mens tokkelt een verschillende melodie. Als je alleen het klavier kent, kun je nog niet beginnen te spelen. Alleen de unieke fysiologie van een individu is in staat de melodie te spelen.’

Zo kan alles gepersonaliseerd worden, van sleutelhangers, bankkaarten en autosturen tot huisdeuren. Nog een voordeel is dat deze technologie geen gebruik maakt van de cloud, en dus het risico op piraterij aanzienlijk verkleint. Ze heeft alleen een sensor nodig, die amper 80 eurocent kost en overal geïnstalleerd kan worden.



Fake news bestrijden

Pozzi was onmiddellijk enthousiast over het onderzoek van Zizi. ‘Hoe meer hij me erover vertelde, hoe meer ik de voordelen ervan inzag. Zowel economisch, maatschappelijk als filosofisch. We zaten meteen op dezelfde golflengte.’ Hij aarzelde dan ook niet lang om de nodige fondsen te verzamelen. In 2015 richtten ze samen het bedrijf Aerendir op, met financiële hulp van de investeringsmaatschappij Worldstone Ventures. Zizi gaf zijn werk aan de universiteit op om zich voltijds te wijden aan de ontwikkeling van zijn nieuwe technologie: NeuroPrint. De volgende stap was richting Silicon Valley, waar 25 hooggeschoolde ingenieurs, wetenschappers en informatici in dienst werden genomen. Anderhalf jaar later volgde het eerste patent.



‘Normaal duurt het minimaal twee à drie jaar om de goedkeuring van het US Patent and Trademark Office te krijgen. Wij hadden die al na elf dagen.’ Intussen heeft Aerendir nog negen andere patenten, en zijn er vijftien in voorbereiding om alle mogelijke toepassingen te bestrijken.

De technologie biedt heel wat meer mogelijkheden dan loutere authenticatie. Omdat ze mensen kan identificeren, kan ze ook robots herkennen op sociale netwerken. Zo’n ‘anti-bot’ kan fake news bestrijden en beletten dat robots verkiezingen manipuleren.

‘Dat laatste heeft een belletje doen rinkelen bij sommige Europese commissarissen’, zegt Pozzi. ‘Ze zijn nu eenmaal erg beducht voor buitenlandse beïnvloeding bij verkiezingen.’ Hij heeft de technologie al voorgesteld aan Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie en Jeugd, en vicevoorzitter Margrethe Vestager.

De technologie kan ook worden gebruikt voor de encryptie van privéboodschappen. Op dit ogenblik is die codering gebaseerd op 250 karakters, en is ze het exclusieve terrein van de Amerikaanse technologiereuzen Facebook, Google en Amazon. Dankzij de neurologie kan de versleuteling gebeuren aan de hand van een miljoen karakters, en blijft ze het exclusieve eigendom van het individu dat ze gebruikt. ‘Nog anderhalf jaar, en ook dat staat op punt’, weet Pozzi.



‘Geef ons nog vijf jaar’

Ook de industrie toont belangstelling. ‘We staan in contact met heel grote bedrijven die elektronica inbouwen in voertuigen. Op dat terrein hebben we tien patenten op ideeën en nieuwe toepassingen, en zitten er vijftien in de pijplijn. Die patentenportefeuille is intussen veel meer waard dan onze initiële investering. We hebben ook al een eerste contract getekend met SiFive, een spin-off van Intel, die chips maakt voor wereldwijde spelers als Samsung, Intel en Qualcomm. Kortom, we kunnen onze technologie inbouwen in de chips van de grote producenten. In de toekomst zal dat zijn toepassingen vinden in het internet der dingen. Smart buildings, smart cities, gezondheidszorg, noem maar op. Op al die terreinen onderhandelen we met grote namen. Geef ons nog vijf jaar, en we kunnen beginnen met de commercialisering.’



In de wachtzaal zitten ook drie grote Europese en Amerikaanse telecomoperatoren, als we Pozzi mogen geloven, want meer wil hij daarover niet kwijt. ‘Drieënhalf jaar hebben we hier in alle stilte aan gewerkt’, zegt Pozzi. ‘Pas een half jaar geleden zijn we ermee naar buiten gekomen. Dit is pas het begin.’