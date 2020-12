Belg zwicht massaal voor thuisbioscoop

Nu bioscopen gesloten blijven en Hollywood ervoor kiest grote filmproducties meteen op streamingdiensten uit te brengen, kiezen veel consumenten ervoor om hun woonkamer om te toveren tot een thuisbioscoop. De verkoop van grote tv-toestellen bij onder meer Mediamarkt is fors gestegen.

De filmstudio Warner Bros deed vorige week een bom ontploffen in de bioscoopwereld. Net als grote concurrent Disney eerder al besliste, zal de media- en filmgigant volgend jaar 17 films op hetzelfde moment releasen via zijn streamingdienst HBO Max als in de bioscopen.

Het lijkt erop dat de hardware om films en series af te spelen die trend volgt. Grote oledschermen met bijbehorende soundbars en volledig ingerichte homecinema’s in een kamer met laserprojectoren en surround- of 3D-geluid gaan als zoete broodjes de deur uit.

Uit cijfers van Mediamarkt blijkt dat de verkoop van tv-toestellen de voorbije maanden sterk gestegen is. De verkoop van led-tv's met een diameter van 55 inch (de courantste afmeting) ging met 13 procent omhoog ging. Grote en duurdere modellen stegen nog forser. 65 inch-toestellen (145 op 83 centimeter) stegen met 23 procent, 75 inch-exemplaren (167 op 97 centimeter) zelfs met 163 procent. In de duurdere klasse van de nieuwste oledtechnologie, met een hogere beeldkwaliteit en dito prijskaartje (tot 3.500 euro), steeg de verkoop respectievelijk met 25 (65 inch) en 10 procent (75 inch). In die cijfers is de Black Friday-rush nog niet meegerekend.

Mensen besteden duidelijk meer geld aan home entertainment. Alsof ze ter compensatie voor het thuis zitten zichzelf eens verwennen met het geld dat ze anders aan een reis of een restaurantbezoek zouden geven. Janick De Saedeleer Woordvoerder Mediamarkt

‘Mensen kopen niet alleen een tv maar ook de bijbehorende soundbar of systeem voor surroundgeluid', zegt Mediamarkt-woordvoerder Janick De Saedeleer. ‘Mensen besteden duidelijk meer geld aan home entertainment. Alsof ze zich ter compensatie voor het thuiszitten verwennen met het geld dat ze anders aan een reis of een etentje zouden geven.’

10.000 euro

Ook de betere hifi- en videozaken doen goede zaken. Willy Van de Velde is zaakvoerder van Hifi Corner met drie high-endhifiwinkels in het Antwerpse. ‘We kunnen niet volgen’, zegt hij. ‘Momenteel is alles wat ik besteld heb uitverkocht tot begin februari. Er is veel vraag naar een Dolby Surround-systeem, vaak met het nieuwste 3D-geluid Dolby Atmos (een surroundsysteem met een extra effect vanuit de hoogte, red.). Vaak gaat het om installaties van rond 10.000 euro. Daarvan heb ik er in korte tijd 15 verkocht, dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.’ De verklaring is eenvoudig volgens Van de Velde: ‘Mensen hebben leren thuiszitten.’

Toch moet je volgens Eric Beeckmans, beeldspecialist bij het vakblad Forward Magazine, al stevig wat geld neertellen om de echte bioscoopkwaliteit tot in je huiskamer te brengen. 'De nieuwste generatie oledschermen is op het vlak van beeldkwaliteit minstens even goed als de laserprojectie in de cinema, maar als je een dezelfde relatieve schermbreedte wil, heb je een scherm nodig met een diagonaal van 100 inch. In de huidige lcd-kwaliteit kosten die 5.000 tot 10.000 euro. Wie groter wil gaan, komt bij een beamer en een projectiescherm, maar daar heb je het nadeel dat je je woonkamer goed moet verduisteren. En de prijs van de nieuwste HDR-technologie daar begint ook bij 5.000 euro.'

Mancave

De echt top-endinstallaties vind je niet in de winkel, maar bij systeemintegratoren die vooral via binnenhuisarchitecten leveren. Rik Maertens van het productie- en evenementenbedrijf Videoline uit Ichtegem maakte van de coronanood een deugd door zich naast zijn stilgevallen reguliere business te richten op het hoogste segment van de thuisbioscoop. ‘We voelen dat daar heel veel vraag naar is, ook al gaat het dan om budgetten vanaf 80.000 euro. Het gaat om meer dan gewoon een uitstekende audio-installatie met een laserprojector in een aparte kamer. De akoestiek, de technische afstelling van alle technische componenten, de inrichting moet ook goed zitten. Zo’n thuisbioscoop kan ook dienst doen als mancave, fitness- of yogaruimte en de gamingkamer.’