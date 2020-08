Belgen krijgen Russische miljardair naast zich bij Indiase start-up

De Russische miljardair Yuri Milner staat op het punt 400 miljoen dollar te investeren in Byju’s, de Indiase start-up die onder meer de Belgische investeerders Sofina en Verlinvest als aandeelhouder heeft.

Byju’s zou bij de operatie gewaardeerd worden op 10,5 miljard dollar. Dat is ongeveer evenveel als bij de vorige kapitaalronde begin juli. Het Amerikaanse investeringsfonds Bond van Mary 'The Queen of Internet' Meeker stapte toen in het bedrijf achter de steeds populairder wordende leerapp.

7,5 miljoen Gebruikers In maart maakten 6 miljoen nieuwe studenten gebruik van het leerplatform Byju's, in april 7,5 miljoen.

De techinvesteerder Milner is een klinkende naam in Silicon Valley. Hij investeerde heel vroeg in bedrijven als Facebook, Twitter en Alibaba, maar ook Airbnb, Spotify en Deliveroo en een reeks Indiase start-ups zoals de taxiapp Ola en de e-commercestart-up Swiggy. Hij was ook - net als Sofina - aandeelhouder van het Indiase e-commerceplatform Flipkart, 'het Indiase Amazon', voordat het bedrijf voor 21 miljard dollar verkocht werd aan de Amerikaanse supermarktreus Walmart.

De coronacrisis heeft Byju's een stevige duw in de rug gegeven. Toen de universiteiten en scholen in India sloten, schakelde de leerapp over naar een freemiummodel (een samentrekking van free en premium). Dat legde de start-up geen windeieren. In maart maakten 6 miljoen nieuwe studenten gebruik van het leerplatform, in april 7,5 miljoen.

Cashberg

Sofina en Verlinvest zijn al jaren aandeelhouder van Byju's en zitten dankzij de exponentiële groei van de waardering van de start-up samen op een cashberg van meer dan 1 miljard euro.