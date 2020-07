Belgen op eerste rij bij Indiase techreus van 10 miljard

Het bedrijf achter de Indiase leerapp Byju's is voor het eerst meer dan 10 miljard dollar waard. De Belgische investeerders Sofina en Verlinvest zitten samen op een Byju's-cashberg van 1,2 miljard euro.

'De Belgische families de Spoelberch (via Verlinvest) en Boël (via Sofina) wrijven zich in de handen. Hun investering in de Indiase start-up Byju's is andermaal in waarde geëxplodeerd.' Dat schreef De Tijd vijf maanden geleden toen bleek dat Byju's 8 miljard dollar waard was. Die waardering werd op de start-up geplakt naar aanleiding van een kapitaalronde van 200 miljoen dollar van het bedrijf uit Bangalore.

Amper vijf maanden later is het weer van dat en wrijven de twee Belgische investeerders zich nog wat meer in de handen, want Byju's is voortaan 10,5 miljard dollar (9,4 miljard euro) waard, bijna aan derde meer dan begin dit jaar. Het Amerikaanse investeringsfonds Bond stapte onlangs in het Indiase bedrijf tegen die topwaardering, die onder meer het succes van het online-platform reflecteert in deze coronatijden (lees hieronder). Die nieuwe waardering maakt van Byju's de derde Indiase 'decacorn' na het e-commercebedijf Paytm en de hotelkameraanbieder Oyo. Een ‘decacorn’ of 'tienhoorn' is een start-up met een waardering van meer dan 10 miljard dollar.

Bond is een jong maar machtig fonds dat vorig jaar werd gelanceerd door Mary Meeker, wier bijnaam The Queen of Internet is. Haar internetrapport wordt jaarlijks miljoenen keren bekeken. De ex-analiste verruilde tien jaar geleden Wall Street voor Silicon Valley en besliste vorig jaar haar eigen weg in te slaan met Bond.

Torenhoog rendement

Meeker komt in het kapitaal naast een reeks prestigieuze aandeelhouders, waaronder twee Belgische. De familie Boël stapte in maart 2016 via Sofina in Byju's. Ze bezat eind vorig jaar 8,6 procent van de aandelen. Verlinvest, het vehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch, kwam een jaar later aan boord en zou zo'n 5 procent van de start-up in handen hebben.

806 miljoen euro Sofina-Belang Het belang van Sofina in Byju's is 806 miljoen euro waard, dat van Verlinvest bijna 470 miljoen.

Het pakket aandelen van Sofina is tegen de huidige waardering iets meer dan 800 miljoen euro waard. Dat komt overeen met 12 procent van de totale waarde van de portefeuille van de Boël-holding eind maart (6,79 miljard euro). Verlinvest zit op een potentiële cashberg van 470 miljoen euro. Als Sofina nu uitstapt, zou het zijn inleg meer dan 21 keer terugverdienen, Verlinvest zo'n 17,5 keer.

Het is niet de eerste keer dat Sofina in India zicht heeft op een jackpot. De holding passeerde in 2018 langs de kassa toen ze haar belang in het e-commerceplatform Flipkart, het Indiase Amazon, verkocht aan de Amerikaanse supermarktreus Walmart. Bij Sofina's instap in 2013 was Flipkart 1,6 miljard dollar waard, Walmart betaalde er 21 miljard dollar voor.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft Byju's een stevige duw in de rug gegeven. Toen de universiteiten en scholen in India sloten, schakelde de leerapp over naar een freemiummodel (een samentrekking van free en premium). Dat legde de start-up geen windeieren. In maart maakten 6 miljoen nieuwe studenten gebruik van het leerplatform, in april 7,5 miljoen.

Byju’s heeft meer dan 57 miljoen geregistreerde gebruikers, van wie 3,5 miljoen betalende abonnees. In het boekjaar 2019-2020 boekte de start-up een omzet van omgerekend 330 miljoen euro en maakte hij naar eigen zeggen winst. Om de explosieve groei te kunnen volgen is Byju's van plan de komende maanden minstens 4.000 mensen aan te werven.