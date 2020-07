België excelleert in 3D-printing

De 3D-printingbedrijven in het Leuvense, zoals Materialise, zetten ons land op de kaart in de sector.

Wie neemt het voortouw in 3D-printen? Die vraag stelde het Europees octrooienbureau zich. Het zette het aantal octrooien rond 3D-printen af tegen het totale aantal octrooien in de periode 2010-2018. Wie boven 1 afsluit, kan claimen dat hij zich specialiseert in de materie.