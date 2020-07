België legt Google recordboete op

De databeschermingswaakhond beboet Google Belgium voor 600.000 euro. De zoekgigant weigerde het verzoek van een burger om zoekresultaten te verwijderen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) deelde vandaag haar hoogste boete ooit uit, twaalf keer het vorige record (50.000). Google Belgium, de Belgische tak van de zoekgigant, moet 600.000 euro ophoesten omdat hij zondigde tegen het 'recht om vergeten te worden'. Volgens die regels, voortvloeiend uit een rechtszaak in Spanje in 2014, mogen burgers vragen bepaalde zoekresultaten in de lijst van Google te laten verwijderen.

Een klager, die volgens de GBA deel uitmaakt van het publieke leven, wilde twee soorten resultaten laten verwijderen: links naar pagina's over een mogelijke band met een politieke partij en pagina's over een smaadklacht die ongegrond is verklaard. Geen van beide ging offline. Google kreeg gelijk voor de eerste pagina's, omdat het volgens de GBA in het algemeen belang was dat die online bleven. Maar dat geldt niet voor de tweede soort pagina's, oordeelt de autoriteit.

'Sommige van de door de klager aangehaalde artikelen kunnen als noodzakelijk worden beschouwd voor het recht op informatie, terwijl andere, die betrekking hebben op onbewezen pesterijen die ongeveer 10 jaar oud zijn, in de vergetelheid moeten kunnen raken', motiveerde Hielke Hijmans, de voorzitter van de Geschillenkamer van de GBA. Google ging dus in de fout door bepaalde pagina's niet te verwijderen, maar ook door de weigering niet te motiveren. Het aanvraagformulier van Google om links te verwijderen is ook niet transparant genoeg, zegt de GBA.

Google Belgium verweerde zich in de zaak dat de klacht niet gegrond was omdat ze was ingediend tegen Google Belgium, en niet tegen Google LLC, de verantwoordelijke voor de dataverwerking. De GBA veegde dat van tafel. Google Belgium moet 600.000 euro betalen, de verwijzing naar de pagina's verwijderen en het aanvraagformulier aanpassen. Het bedrijf zegt in beroep te gaan.