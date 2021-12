België lijkt naast chipfabriek Intel te grijpen

Duitsland, Frankrijk en Italië zijn volgens het persbureau Reuters het best geplaatst om de miljardeninvestering van het Amerikaanse Intel in nieuwe chipfabrieken in Europa binnen te halen.

Net als andere chipreuzen is ook Intel van plan zwaar te investeren in bijkomende productiecapaciteit zodat er de komende jaren minder tekorten zijn van de halfgeleiders. Voor Europa gaat het om een injectie van 80 miljard euro in het komende decennium.

Met een dergelijk bedrag ligt het voor de hand dat tal van landen proberen een deel van de koek binnen te halen. Pat Gelsinger, de CEO van Intel, laat echter niet in zijn kaarten kijken en zal mogelijk pas begin 2022 de knoop doorhakken over waar in Europa het geld naartoe vloeit. In de lente van dit jaar noemde hij alvast de Benelux als een van de mogelijke kandidaten.

Imec

Dat heeft niet alleen te maken met de Nederlandse topleveranciers van de sector, zoals ASML, maar ook met de aanwezigheid van het wereldwijd gerenommeerde onderzoekscentrum Imec uit Leuven. Dat werkt al lang intensief samen met Intel.

De kans dat de Benelux of België in de prijzen vallen, lijkt echter klein. Het persbureau Reuters meldt dat Italië mogelijk de investering van ongeveer 8 miljard euro in een chipverpakkingsfabriek zal binnenhalen. Intel en Italië hebben onlangs hun onderhandelingen over het project opgevoerd.

Eerder meldde Reuters dat Duitsland de koppositie heeft voor de hoofdvogel: een megachipfabriek. Maar Frankrijk blijft ook nog in de running. Intel verkoos geen specifieke commentaar te geven. Het zei alleen dat het 'constructieve gesprekken voert met regeringsleiders in tal van Europese landen'.