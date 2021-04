Belgisch Fortino in de bloemetjes bij verkoop Bloomon

De Nederlandse digitale bloemenverkoper Bloomon is verkocht aan zijn Britse sectorgenoot Bloom & Wild. Die deal is mooi nieuws voor het Belgische Fortino Capital, dat een belangrijke investeerder was in het e-commercebedrijf.

Bloomon werd in 2014 opgericht door de drie jonge Nederlanders Patrick Hurenkamp, Bart Troost en Koen Thijssen, die ruimte voor vernieuwing zagen in het bloemenvak. Waar de traditionele ketting van kweker naar veiling naar groothandel naar bloemist liep, besloot Bloomon via een webservice de rechtstreekse verbindingsstreep te worden tussen kweker en klant. Met die aanpak kon Bloomon van boeketten een massaproduct maken.

Klanten nemen veelal een abonnement voor een (twee)wekelijks of maandelijks boeket, dat dan thuis wordt geleverd, vers van het veld. Die formule sloeg meteen aan en de voorbije jaren groeide Bloomon als kool, aan een tempo van 30 à 40 procent per jaar. Niet alleen in Nederland, ook bij ons is de service ondertussen een 'household name' voor bloemenliefhebbers.

8 miljoen boeketten Bloomon en zijn overnemer Bloom & Wild denken dit jaar samen 8 miljoen boeketten te kunnen verkopen.

Het bedrijf komt nu in handen van zijn Britse branchegenoot Bloom & Wild. Samen denken de tweede bedrijven dit jaar in acht markten zo'n 8 miljoen boeketten aan de man - of vrouw - te brengen, goed voor een omzet van 250 miljoen euro. Daarmee wordt de groep de grootste speler in zijn soort in Europa.

Fortino

Hoeveel de Britten betalen voor Bloomon is niet bekend. Maar de deal is zonder twijfel goed nieuws voor de investeerders achter het groei- en bloeiverhaal van Bloomon. Daarbij kleurt de deal ook wat Belgisch. Het in Antwerpen gevestigde Fortino Capital van de voormalige Telenet-toppers Duco Sickinghe en Renaat Berckmoes was een van de belangrijkste financiers van Bloomon.