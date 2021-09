Belgisch-Nederlandse chipstart-up tankt 12 miljoen dollar

De start-up Axelera wil een nieuw soort chip voor AI-toepassingen ontwikkelen en vindt daar meteen geld voor. Het bedrijf schiet uit de startblokken met 12 miljoen euro zaaikapitaal op de rekening.

Een nieuwe generatie chips ontwikkelen die een hele nieuwe waaier aan AI-toepassingen kan klaarspelen. Dat is de bestaansreden van de start-up Axelera.

Dat idee ontstond in 2019 in de schoot van het Nederlandse blockchainbedrijf Bitfury, waar Fabrizio del Maffeo, de chef artificiële intelligentie (AI), een enorm potentieel zag in 'edge AI'. Dat subdomein in de AI wil de enorme stromen data die toestellen aangesloten op het internet genereren meteen aan de bron verwerken en analyseren. Daarvoor zijn chips nodig die enorm veel rekenkracht hebben en tegelijk zeer energie-efficiënt zijn.

Profiel Axelera In 2019 ontstaan bij het Nederlandse blockchainbedrijf Bitfury.

In 2020 een samenwerking aangegaan met het Belgische onderzoekscentrum Imec.

In 2021 afgesplitst als afzonderlijk bedrijf, met 12 miljoen dollar startkapitaal.

20 werknemers, verspreid over de hoofdzetel in Eindhoven en onderzoekscentra in Leuven en Zürich. Eind 2022 moeten dat er 100 zijn.

Actief in de ontwikkeling van chips voor edge AI, het lokaal verwerken en analyseren van data.

Bitfury klopte begin 2020 aan bij het Belgische onderzoekscentrum Imec om hun kennis te bundelen. Die samenwerking leidt nu tot de oprichting van een nieuw bedrijf met grote ambities. Axelera schiet uit de startblokken met 12 miljoen dollar (10 miljoen euro) startkapitaal. Bitfury leidt de kapitaalronde, maar ook Imec en zijn durfkapitaalfonds imec.xpand en de financier Innovation Industries dragen hun steentje bij.

Groeimarkt

Volgens het marktonderzoeksbureau MarketsandMarkets zitten er eind 2021 al edge AI-chips in 920 miljoen toestellen wereldwijd. Tegen 2026 moeten dat er 2,08 miljard zijn. Met een extreem zuinige en krachtige chip hoop Axelera daar een stuk van in te palmen.

'Denk als aan slimme camera's', zegt del Maffeo, die van Bitfury overstapte om Axelera te leiden. 'Met AI kan je iemand herkennen die rondloopt op een plaats waar hij niet mag zijn. Maar het is enorm inefficiënt om de enorme ladingen videodata over een netwerk te versturen en dan in een datacenter op te slaan en te analyseren. Met onze chips en software kan je dat lokaal houden en meteen analyseren, zonder dat je de beelden zelfs maar moet opslaan. Dat is goedkoper, zuiniger en privacyvriendelijker dan de oplossingen die er nu zijn. Die aanpak is voor veel toepassingen mogelijk.'

Axelera begint met een 20-tal ingenieurs, die vanuit de hoofdzetel in Eindhoven en onderzoekscentra in Leuven en Zürich samenwerken. Met het opgehaalde geld wil de start-up tegen eind volgend jaar 100 mensen in dienst hebben en een eerste product op de markt hebben, zegt del Maffeo.

Toen we ons verhaal voor het eerst bij investeerders pitchten, kregen we de vraag of we niet te ambitieus waren. Fabrizio del Maffeo CEO Axelera

Te ambitieus

De lat ligt hoog. 'Over een zestal maanden willen we een tweede kapitaalronde doen van 20 à 30 miljoen euro', zegt del Maffeo. 'Dat is extreem ambitieus, ik weet het. Zeker in Europa, waar financiers eerder conservatief zijn op het vlak van hardware, is dat ongewoon. Toen we onze plannen voor het eerst pitchten, kregen we de vraag of we het niet te groots zagen. (lacht) Maar in Europa zit zoveel expertise samen! Alleen al het Nederlandse ASML en het Belgische Imec zijn wereldspelers. Als we al de hier aanwezig expertise samenbrengen, kunnen we iets groots doen.'