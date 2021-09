Belgisch-Nederlandse fusie creëert leider in tuinbouwrobots

Om een zo groot mogelijk stuk van de ontluikende markt voor tuinbouwrobots in te palmen slaan het Belgische Octinion en het Nederlandse Priva de handen in elkaar. 'Deze markt is in volle transformatie.'

Smult u wel eens van aardbeien? Dan is de kans reëel dat het zoete rode fruit dat u binnenkort in de winkel koopt niet meer door mensenhanden is geplukt, maar door de robot Rubion. Die werd ontwikkeld door het Leuvens O&O-bedrijf Octinion en rijdt straks door aardbeivelden om met drie slimme camera's en een zachtrubberen grijparm efficiënter aardbeien te plukken dan een mens dat kan.

Het is niet de enige oplossing van de ingenieurs bij Octinion. Het bedrijf ontwikkelde ook een robot die met uv C-licht ziektes in serres bestrijdt. In een sector die kampt met een zeer krappe arbeidsmarkt en vaak repetitief werk komt elke vorm van automatisering van pas.

Beweging

De robotisering van de land- en tuinbouw zit dan ook in de lift, zegt Tom Coen, de oprichter van Octinion. 'Er is een transformatie aan de gang. We hebben de afgelopen jaren veel start-ups zien experimenteren. Onlangs nog nam het Amerikaanse AppHarvest met Root AI een start-up in robotica en artificiële intelligentie over. Je ziet dat de grote namen zich beginnen te roeren.'

De gevestigde namen beginnen zich te roeren in ons vakgebied. Tom Coen CEO Octinion/Kompano

Om beter op die evolutie in te spelen slaat Octinion de handen in elkaar met het Nederlandse technologiebedrijf Priva. Die specialist in soft- en hardware voor klimaat-, energie- en waterbeheer sleutelde de voorbije jaren aan een volautomatische bladsnijrobot voor de tomatenteelt, onder de merknaam Kompano. De twee bedrijven smelten hun activiteiten in tuinbouwrobotica samen in een joint venture, die Kompano - Esperanto voor 'maatje' of 'compagnon' - zal heten.

Het idee achter de fusie is eenvoudig: door technologische kennis te delen en meer schaalgrootte te creëren willen beide bedrijven een hefboom zetten op hun al leidende rol in die groeimarkt. Coen: 'Er beweegt veel, maar ik zie niemand die op een even gefocuste en serieuze manier naar de markt trekt als wij. Als alle vacatures ingevuld raken, werken we met een team van 40 mensen. Dat doet niemand ons na. Dat is een ideale uitgangspositie.'

Eén of tien

Dat Priva een gevestigde waarde is, wiens producten en diensten in 100 landen aanwezig zijn, is voor Octinion mooi meegenomen. 'Onze technologie staat er, maar we merkten in contacten met klanten vaak dat ze geremd waren omdat we een nieuw en jong bedrijf zijn. Soms kregen we de boodschap van iemand die één robot bestelde dat hij er waarschijnlijk tien gekocht zou hebben als hij ons beter had gekend. Met Priva hebben we die gevestigde naam, die bovendien een wereldwijd netwerk heeft en durft te investeren in hardware.'

De volgende robot wordt er een voor de teelt van komkommers. Tom Coen CEO Octinion/Kompano

De joint venture krijgt zijn hoofdzetel in Nederland en is ook voor de meerderheid in handen van Priva. Maar het bedrijf blijft actief in beide landen en krijgt met Coen een Belgische CEO. 'Het is wel degelijk een fusie, en niet zomaar een overname', zegt Coen. 'We zijn een sterke minderheidsaandeelhouder. Operationeel dragen we elk evenveel aan.'

De nieuwe fusiegroep werkt al aan plannen voor nieuwe tuinbouwrobots. 'De eerste focus ligt op een bladsnijrobot voor de teelt van komkommers', zegt Coen. 'En er komen zeker nog andere oogstrobots aan.'