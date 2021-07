Belgisch blockchainfonds stapt in internetbeveiliger Nym

De blockchaininvesteerder Tioga Capital investeert in het Zwitserse technologiebedrijf Nym. Het is de vierde investering van het Belgische fonds.

Nym is gespecialiseerd in internetbeveiliging en bouwt een extra veiligheidslaag op de mixnettechnologie. Die gebruikt een netwerk van servers, zodat gegevens anoniem kunnen circuleren en hun oorsprong noch hun bestemming kan worden achterhaald. 'Zelfs de Amerikaanse geheime dienste NSA kan er niet aan', zegt Nym op zijn website.

De instap van Tioga kadert in een kapitaalronde van 6 miljoen dollar (5 miljoen euro) van het bedrijf uit Neuchâtel. Het is de tweede kapitaalronde van de in 2018 opgerichte onderneming. De andere investeerders in deze ronde zijn Eden Block, Greenfield One, Maven11 en 1kx.