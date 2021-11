'Belgische Groupon' koopt Italiaanse sectorgenoot Groupalia

De Belgische kortingenwebsite Outspot koopt haar Italiaanse sectorgenoot Groupalia. De deal volgt kort op de instap van het investeringsfonds Integra in het 'Belgische Groupon'.

Outspot, in 2008 opgericht door de broers Stefan en Thomas Van Overbeke, is gespecialiseerd in onlineflashdeals. Dagelijks stuurt het zijn zowat 10 miljoen leden via mail een beperkte selectie van grote aanbiedingen voor producten, reizen en belevenissen.

Outspot is in tien Europese landen actief, maar wil in heel Europa actief worden en zijn marktleiderschap verder versterken. Met Groupalia versterkt Outspot zich in Italië. Groupalia biedt net als Outspot leden de mogelijkheid aan om producten en diensten tegen gereduceerde prijzen te kopen. Met de overname van het Italiaanse bedrijf krijgt Outspot er in een klap 2 miljoen leden bij.

De groei van 'het Belgische Groupon' is deels te danken aan overnames, onder meer van Promocity in ons land en Onedayfly en Dealdigger in Nederland. Er werd vorig jaar voor 23 miljoen euro gekocht via de website van het Belgische bedrijf.

Aandeelhouders

De deal in Italië volgt twee weken na de overname van 40 procent van de Belgische kortingenwebsite door het Gentse investeringsfonds Integra. Dat kocht de aandelen van medeoprichter Thomas Van Overbeke, die niet meer operationeel was in het bedrijf. CEO Stefan Van Overbeke en de investeringstak van BNP Paribas Fortis bleven aan boord. Ze bezitten respectievelijk 40 procent en 20 procent van de aandelen.