Belgische Materialise levert aan Oscar-winnaar

De Oscar-uitreiking, de jaarlijkse hoogmis van Hollywood, heeft dit jaar ook een Belgisch tintje. De speciale kroon die het personage Queen Ramonda, vertolkt door actrice Angela Bassett, draagt in de film 'Black Panther' is gemaakt door het Belgische bedrijf Materialise. Dat meldt de openbare omroep VRT.

Materialise gebruikt een technologie waarbij producten laagje per laagje worden opgebouwd in een bad met poeders. 'Black Panther' won drie Oscars, waaronder beeldjes voor beste productie- en kostuumdesign. Dat komt neer op directe lof ook voor het werk van Materialise.

De bijdrage van Materialise bleef niet beperkt tot de hoogtechnologische kroon van de koningin van Wakanda, een fictief Afrikaans land dat door zijn geheime locatie nooit gekoloniseerd werd en de rest van de wereld overtreft in kennis en beschaving.

Materialise wordt al dertig jaar geleid door zijn oprichter Wilfried Vancraen. Het bedrijf noteert op de beurs in New York. De koerswaarde steeg in december boven 1 miljard dollar.