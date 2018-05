Belgische 'Uber van de thuiszorg' in de maak

Het duo is actief in de medische sector en ontwikkelde een zogenaamde FlyBox, die medisch materiaal bundelt voor 22 beroepen , gaande van tandartsen tot kappers en pedicuren. Hun bedrijf NWT produceert die 'mobiele medische kabinetten' al in Leipzig.

Kapitaalronde

Flycare is een Belgische vennootschap en wil zich vestigen in Brussel, Antwerpen of Amsterdam. Lamoureux en Bauch willen snel actief worden in meer dan 20 steden, in Europa maar ook in de VS.