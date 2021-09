Belgische 'android voor fabrieken' in Amerikaanse handen

De Gentse techbelofte Oqton, die met zijn besturingssysteem de programmeertijd voor productiebedrijven verkort, wordt overgenomen door de Amerikaanse specialist in 3D-printing 3D Systems.

Oqton werd ruim drie jaar geleden opgericht door Ben Schrauwen en Samir Hanna en stelt zich tot doel complexe productieprocessen makkelijker te maken.

'Autotext voor maakbedrijven', omschrijft Schrauwen de technologie van Oqton. Net zoals je bepaalde woorden gesuggereerd krijgt als je een WhatsApp-bericht intikt, doet Oqton met zijn software hetzelfde voor bedrijven die anders veel programmeertijd moeten steken om bepaalde zaken te kunnen produceren.

180 miljoen 3D Systems betaalt 180 miljoen dollar in cash en aandelen voor Oqton.

Oqtons technologie werd al gebruikt door enkele Belgische bedrijven die staalconstructies maken en tandprotheses ontwikkelen. Eerder dit jaar gaf het al aan zich verder te willen bekwamen in 3D-printing.

Amerikaanse gigant

Via die weg komt Oqton nu terecht bij de Amerikaanse 3D-printingspecialist 3D Systems. De beursgenoteerde concurrent van het Leuvense Materialise neemt Oqton volledig over voor 180 miljoen dollar, omgerekend ruim 152 miljoen euro. 3D Systems betaalt dat bedrag in cash en aandelen en verwacht dat de transactie eind dit jaar is afgerond.

Het is niet de eerste grote Belgische deal voor 3D Systems. In 2014 had het Amerikaanse bedrijf ook de Leuvense 3D printingspecialist Layerwise overgenomen.

Schermvullende weergave Ben Schrauwen, de topman van Oqton. ©Dieter Telemans

3D Systems zegt met de deal te willen inspelen op de groeiende vraag van klanten naar software om productieprocessen te automatiseren en te vergemakkelijken. Tegen eind 2025 moet alleen al die softwarepoot goed zijn voor een omzet van 100 miljoen euro.

De Amerikaanse 3D-gigant zegt dat Oqton na de overname onafhankelijk blijft. De belangrijke Gentse vestiging van het softwarebedrijf blijft behouden en wordt ook een onderzoeks- en ontwikkelingshub van 3D Systems.

Tweede grote deal

De timing van de overname is opmerkelijk. Begin dit jaar had Oqton nog 40 miljoen euro aan vers kapitaal bijgetankt bij Fortino, het vehikel rond de voormalige Telenet-topman Duco Sickinghe, het Vlaamse investeringsfonds PMV en het Zweeds industrieconcern Sandvik. Ook de bekende Belgische Silicon Valley-ondernemer Dries Buytaert, een goede vriend van Schrauwen, kwam toen aan boord.

Met dat geld kon Oqton de voorbije maanden flink groeien. Het team werd uitgebreid van 55 naar 90 mensen.