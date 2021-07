Belgische bedrijven op de Olympische Spelen: 'Last minute bestaat hier niet'

Het Belgische bedrijf PRG leverde 18 ton aan audiovisueel materiaal om de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio in beeld te brengen.

In de slipstream van 122 Belgische atleten zijn er 20 Belgische technologiebedrijven aanwezig op de Olympische Spelen in Tokio. 'Zaken doen in Japan is moeilijk.'

Je kwalificeren voor de Olympische Spelen is geen kinderspel. Noch voor atleten, noch voor bedrijven die helpen de Spelen in goede banen te leiden.

De technologiefederatie Agoria is maar wat blij dat dit jaar 20 Belgische technologiebedrijven achter de schermen meewerken om het grootste sportevenement ter wereld in goede banen te leiden. 'Nog nooit waren we zo goed vertegenwoordigd', zegt Diego Algaba, die bij Agoria verantwoordelijk is voor alles wat met sport en entertainment te maken heeft.

Het is niet gemakkelijk het vertrouwen van Japanners te winnen. Bovendien hechten ze veel belang aan procedures. Philippe D'heygere Lapauw International

Van de hightech wearables die atletiekatleten dragen en extra capaciteit voor roaming voor al het internetverkeer tot state-of-the-artmachines om de gigantische hoeveelheid linnen te wassen en te strijken, er zit overal wel een Belgisch kantje aan.

Handelsmissies

Net als bij atleten is voor de meeste bedrijven heel wat voorbereiding nodig om aanwezig te kunnen zijn op de Spelen. Zelfs de gevestigde waarden, die al jaren meedraaien in het circuit, zijn niet zeker van hun plaats.

Neem het productiebedrijf Production Resource Group (PRG), dat al meer dan 50 openings- en slotceremonies van Olympische Spelen in beeld hielp te brengen. 'Voor elke editie moeten we opnieuw uitvlooien wie ter plaatse de touwtjes in handen heeft en bij wie we moeten zijn om te laten weten dat wij kunnen helpen om de tv-show technisch mogelijk te maken', zegt Tom Van Hemelryck, CEO van PRG voor Centraal-Europa. PRG was aanwezig tijdens de Belgische handelsmissies die in 2015 en 2016 georganiseerd werden om de eerste contacten in Tokio te leggen.

Zonder krasje

Zakelijke contacten leggen met Japanners is niet bepaald eenvoudig. Daar kan Philippe D'heygere van Lapauw, de Kortrijkse bouwer van industriële wasmachines, van meespreken. Lapauw leverde een zestal machines voor een industrieel wasserijproject dat moet maken dat al het linnen van de hotels in Tokio op tijd gewassen en gestreken wordt.

Last minute in Japan bestaat niet. Alles wordt tot in de puntjes gepland en uitgevoerd. Tom Van Hemelryck CEO PRG Centraal-Europa

'Zaken doen in Japan ervaar ik als enorm moeilijk', zegt D'heygere. 'Het is niet gemakkelijk hun vertrouwen te winnen. Bovendien hechten ze veel belang aan procedures.' Volgens D'heygere heeft hun samenwerking met het Japanse bedrijf Totofolder, dat machines maakt die de toevoer van linnen versnelt, enorm geholpen. 'Ze hadden ook bij de Chinezen kunnen kopen. Maar we hebben hen ervan overtuigd dat ze voor onze prijs van ongeveer 100.000 euro per stuk de Rolls Royce van de industriële mangels kopen.'

Drie Belgische bedrijven op Olympische Spelen uitgelicht Twintig Belgische technologiebedrijven zijn aanwezig op de Olympische Spelen in Tokio. Het gaat van bedrijven die roamingdiensten verzorgen en veiligheidsoplossingen tot ondernemingen gespecialiseerd in het transport van paarden. Lapauw International Lapauw is een producent van industriële wasmachines met een fabriek in Heule, Kortrijk. Er werken meer dan 100 mensen. In het precoronatijdperk kwam 70 procent van de 22 miljoen omzet van hotels, restaurants en andere hospitalityspelers. De andere 30 procent kwam van ziekenhuizen. Door de pandemie vielen de inkomsten uit de hospitalitysector weg. Production Resource Group (PRG) Production Resource Group is gespecialiseerd in de technologische ondersteuning van evenementen. De groep heeft afdelingen in 27 landen, onder andere in Tokio. Het bedrijf leverde 18 ton aan audiovisueel materiaal om de openingsceremonie in beeld te brengen. Equicty Equicty werd opgericht in 2015 door Bram Balcaen en Samir Brahimi. Het CRM-systeem ondersteunt uitbaters van paardenhouderijen in hun dagelijks management. De software wordt gebruikt om 40.000 paarden wereldwijd op te volgen. Gebruikers vinden er wedstrijdbeelden van elk paard terug, de trainingsschema's van de dieren en de data van het veeartsbezoek.

Het wantrouwen als vertrekpunt en de vele meetings die aan een contract voorafgaan, hebben volgens Van Hemelryck één groot voordeel: 'Last minute in Japan bestaat niet. Alles wordt tot in de puntjes gepland en uitgevoerd.' D'heygere bevestigt. 'Je moet je geen zorgen maken. Japanners betalen hun facturen stipt op tijd.' Daar staat tegenover dat de industriële machines die in Heule bij Kortijk worden geproduceerd zonder enig krasje in Tokio moeten raken. 'Alles moet perfect verlopen.'

Hoewel voor Lapauw alles perfect verlopen is in Japan, staan er geen nieuwe projecten gepland in het land. 'Maar wat niet is, kan nog komen', zegt D'heygere. Voor PRG ligt dat anders, het bedrijf heeft al langer een divisie in Japan. 'Onze deelname aan de Spelen gaat daar niet veel aan veranderen', zegt Van Hemelryck.

Krachten bundelen

Als Belgisch bedrijf moet je niet per se Japanse harten veroveren om aanwezig te zijn op de Spelen. Daarvan is het Waregemse softwarebedrijf Equicty een goed voorbeeld. De softwareoplossing van Bram Balcaen geeft paardenstalhouders een overzicht over de gezondheid, het trainingsschema, het mediabeheer en de kostenopvolging van de dieren. Meerdere olympische ruiters van over heel de wereld, zoals de Fransman Simon Delestre en de Belg Grégory Wathelet, gebruiken de software van Equicty.

We hebben afspraken met olympische ruiters, zodat we hen op onze socialemediakanalen mogen uitspelen als ze een medaille winnen. Bram Balcaen Oprichter Equicty

Balcaen denkt dat zich na de Spelen enkele nieuwe klanten kunnen aandienen. Equicty zal in elk geval uitpakken met het succes van ruiters die hun software gebruiken. 'We supporteren voor de Belgische ruiters, die met een sterk team starten. Daarnaast zijn er ook buitenlands klanten die deelnemen', zegt Balcaen.

Voor een bedrijf als Equicty zijn initiatieven als de Equestrian Club van Agoria belangrijk om deuren te openen. 'De club bevat toonaangevende bedrijven in de sector die een antwoord bieden op elke vraag van paardenprofessionals', zegt Balcaen. 'Daardoor vinden potentiële klanten sneller de weg.'

Agoria wil de aanpak kopiëren om tegen de Olympische Spelen van 2024 in Parijs alle e-sportactiviteiten in ons land te linken. Er zullen in de lichtstad e-sportdemonstraties plaatsvinden. 'De ervaring met de Equestrian Club leert ons dat een gegroepeerde aanpak zowel voor de Belgische bedrijven als voor de organiserende stad van de Spelen een enorm voordeel heeft', zegt Algaba.