Belgische cryptobeurs Bit4You in de clinch met Facebook

Facebook staat niet toe dat Europese handelsplatformen die niet gereguleerd zijn of niet op de beurs noteren gerichte advertenties plaatsen op zijn sociaal netwerk. Dat is een probleem voor Bit4You, bijna drie jaar geleden opgericht als het eerste Belgische handelsplatform voor virtuele munten .

Omdat geen specifieke regelgeving bestaat voor cryptobeurzen in Belgiƫ en in Nederland, waar Bit4You wil uitbreiden, kan het platform geen advertenties plaatsen op Facebook. Maar het verbod dat Facebook oplegt aan Europese handelsplatformen geldt volgens Bit4You niet voor concurrenten uit de VS en andere niet-Europese landen. Die kunnen wel advertentieruimte kopen en Europese klanten bereiken via Facebook, klinkt het.