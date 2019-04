Belgische fintech'er trekt naar Oost-Europa

UnifiedPost uit Terhulpen breidt met de overname van een Ests bedrijf zijn actieterrein gevoelig uit. Het kijkt naar nieuwe kansen en een mogelijke beursgang.

UnifiedPost, dat in 2002 werd opgericht, heeft zijn roots in documentverwerking. Het bedrijf verwerkt 200 miljoen documenten per jaar. De oprichter en hoofdaandeelhouder Hans Leybaert zag het echter al snel nóg grootser.

Met de overname van de betalingsspecialisten PowertoPay in 2012 en Finodis in 2013 werd een tweede pijler voor betalingen uitgebouwd. Later voegde Leybaert daar onder meer identiteitsherkenning aan toe. ‘Unifiedpost biedt bedrijven een totaaloplossing voor hun volledige verkooptraject: van bestelling over de factuur tot de betaling’, zegt hij.

Met die pitch kon de fintech’er al menig bedrijf overtuigen. In tal van sectoren: banken (Rabobank) en verzekeraars (Baloise), leasing, nutsbedrijven (Lampiris), media (Refinitiv), telecom, bouw (Bouwend Nederland), toerisme, sociale zekerheidsdienstenverleners, uitzend- bedrijven (Federgon) en verschillende overheidsinstanties waaronder het Vlaams Parlement en de federale overheidsdienst Financiën.

We bieden bedrijven een totaaloplossing voor hun verkooptraject: van de bestelling over de factuur tot de betaling. Hans Leybaert CEO UnifiedPost

Met de tiende overname maakt UnifiedPost omzetgewijs de grootste sprong sinds zijn oprichting. Fitek uit Tallinn in Estland geeft de omzet een flinke boost van 42 miljoen naar ruim 63 miljoen euro. Het aantal medewerkers gaat van 350, van wie 150 in eigen land, naar meer dan 600. En nog belangrijker: UnifiedPost breidt zijn actieterrein in één keer uit naar het VK, Estland, Letland, Litouwen, Finland, Slovakije, Servië en Bosnië-Herzegovina. Tot nu toe was het bedrijf aanwezig in de Benelux, Roemenië en Griekenland.

Fitek is in zijn regio de marktleider in financiële automatiseringsprocessen. Het helpt zijn klanten facturen te beheren en verwerken, zowel op papier als elektronisch. Het deed onlangs zelf twee overnames, breidde zijn activiteiten uit naar het Verenigd Koninkrijk en lanceert dit jaar nog een nieuw Europees factuurportaal voor kmo’s.

Kmo’s zijn ook de belangrijkste focus van UnifiedPost. ‘Ze bieden een gemakkelijke toegang tot een massamarkt en vaak zijn het bedrijven die hun administratie nog moeten digitaliseren en automatiseren’, zegt Leybaert. Daarbij wordt niet alleen het merk UnifiedPost gebruikt. ‘In de bedrijfswereld bereik je kmo’s niet met een soort van Facebook-merk. Verschillende marktsegmenten vereisen verschillende merken. Fitek is een bekende naam in zijn regio, dat moet je niet veranderen.’

100 miljoen Om de rest van Europa te veroveren heeft UnifiedPost 100 tot 150 miljoen euro nodig, zegt topman Hans Leybaert.

Het is lang niet de laatste overname van UnifiedPost. Leybaert wil marktaandeel pakken nu de wetgeving rond betalingen (PSD2) en privacy (GDPR) volop verandert. We moeten snel handelen, luidt het. ‘We willen in heel Europa aanwezig zijn.’ Wat erop neerkomt dat UnifiedPost de blinde vlekken in de DACH-regio (Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk) en Zuid-Europa wil wegwerken.