'Belgische goudklomp' is India's waardevolste techbedrijf

De Indiase start-up Byju's - waar de Belgische families Boël en de Spoelberch in participeren - werd bij de jongste kapitaalronde gewaardeerd op 18 miljard dollar en is daarmee het waardevolste Indiase techbedrijf. Binnen twee jaar lonkt de beurs.

Met Byju's app kunnen leerlingen oefeningen maken en zich voorbereiden op (toelatings)examens via een mengeling van video's, interactieve simulaties en andere inhoud. Voor jonge leerlingen werkt het bedrijf onder het label Early Learn samen met Disney. Byju's is op verschillende continenten actief en telt tientallen miljoenen gebruikers.

De jongste jaren haalt het met de regelmaat van de klok vers geld op om zijn groei te financieren. Er stroomden al miljarden dollars naar Bangalore. Die middelen komen onder meer van de Belgische families Boël (via Sofina) en de Spoelberch (Verlinvest). En de investeerders staan nog altijd te drummen aan de voordeur van oprichter en CEO Byju Raveendran, wiens onlinebedrijf door de coronacrisis de wind in de zeilen kreeg.

Met dat nieuwe prijskaartje is Byju's het waardevolste onafhankelijk Indiase techbedrijf. Op nummer twee staat Paytm, een specialist in digitale betalingen en e-commerce waar Warren Buffett, de Chinese internetreus Alibaba en de Japanse investeerder Softbank aan boord zijn.

Paytm maakt zich op voor een beursgang. Ook bij Byju's ligt een beursplan op tafel. Vorige maand verklaarde Byju Raveendran dat zo'n operatie 'mogelijk' (on the cards) was. Begin dit jaar zei hij dat hij 'binnen 18 à 24 maanden' een beursintroductie overweegt. De wildste waarderingen doen daarbij de ronde.

Miljardenstroom

Het geld blijft toestromen bij Indiase start-ups. Volgens de Indiase editie van Business Insider hebben de lokale techbedrijven in het eerste halfjaar 10,8 miljard dollar opgehaald via 614 transacties. Dat is bijna 95 procent van het bedrag dat vorig jaar over twaalf maanden werd ingezameld (11 miljard dollar).