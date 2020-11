Belgische groeibedrijven ambitieuzer dan voor corona

Jonge Belgische bedrijven met veel groeipotentieel projecteren voor de komende vijf jaar een flink hogere omzet dan ze voor de crisis deden.

De coronacrisis fnuikt de ambities van jonge Belgische bedrijven met een hoog groeipotentieel niet, blijkt uit de jaarlijkse Rising Star-monitor die is opgesteld door de consultant Deloitte en de Vlerick Business School. Die bevroegen 279 Belgische bedrijfsoprichters van 168 dergelijke bedrijven. Het gaat om bedrijven die maximaal zeven jaar oud zijn, maar toch al enige adelbrieven hebben, zoals externe financiering in de vorm van kapitaal of subsidies.

De oprichters van de bedrijven met hoog groeipotentieel blijken weliswaar licht conservatiever dan vorig jaar in het aantal aanwervingen dat ze plannen voor de komende vijf jaar. Ze willen gemiddeld 33 extra werknemers aanwerven in plaats van 38 vorig jaar. Maar ze zijn wel flink ambitieuzer over de te realiseren verkoop. Ze rekenen voor de komende vijf jaar op een omzetgroei van 9,4 miljoen euro, terwijl dat vorig jaar nog maar 5,8 miljoen euro was.

Geen val

De opgetrokken ambities hebben deels te maken met het karakter van de Belgische groeibedrijven, menen de onderzoekers. 'Veel van onze Belgische start- en scale-ups leveren digitale diensten aan andere bedrijven', legt Sam Sluismans van Deloitte uit. 'Bedrijven zetten net nu digitaliseringsprojecten in de steigers, wat een duwtje in de rug kan betekenen voor onze groeibedrijven.' Dat kan de Belgische groeibedrijven door de crisis helpen, klinkt het. Als voorbeeld ziet hij onder meer het fintechbedrijf Silverfin.

