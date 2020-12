Belgische hartmonitoringapp sluit deal met Samsung

Gebruikers van een Samsung Galaxy Watch kunnen vanaf nu hartstoornissen detecteren met Fibricheck, een medische app die in ons land ontwikkeld werd. Een opsteker voor de scale- up. ‘Bij de opstart ben ik naïef geweest. We wilden sprinten, maar het is een marathon met hordes geworden.’

Een technologie ontwikkelen die het leven van je vader redt. Welkom in het verhaal van Lars Grieten, CEO en co-oprichter van Qompium. Dat Limburgse techbedrijf ontwikkelde Fibricheck, een medische app om hartritmestoornissen te detecteren.

De tool laat snel ingrijpen toe en kan zo beroertes voorkomen. U legt uw vinger een minuut op de cameralens van uw smartphone. De app registreert uw hartritme, op basis van de lichtintensiteit die verandert als het hart klopt en bloedvaten samentrekken. Daarachter schuilen algoritmes waar Qompium jaren aan puzzelt.

‘Mijn vader heeft zeven jaar geleden op vakantie in Frankrijk een beroerte gehad. Hij is toen half verlamd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht’, zegt Grieten. Dokters konden zijn beroerte niet verklaren. Onderzoek met allerhande apparatuur leverde niets op, tot zijn vader enkele jaren nadien met Fibricheck aan de slag ging.

‘We hebben na enkele maanden een kortdurend, afwijkend hartritme gedetecteerd, waarna artsen een behandeling opgestart hebben om een nieuwe beroerte - die fataal kan zijn - te voorkomen. Ik wou natuurlijk dat de app er al was geweest voor zijn eerste beroerte. Maar goed, nu voelt hij zich als een vis in het water.’

De app heeft groen licht gekregen voor verkoop in Europa en de VS. Artsen hebben de app al bij 20.000 patiënten gebruikt. En nog eens honderdduizenden mensen hebben, los van een dokter, de app gebruikt om hun gezondheid te monitoren. In meer dan 50.000 gevallen werd een stoornis opgemerkt.

Ik had graag gehad dat onze app er al was geweest voor mijn vader een beroerte gekregen heeft. Lars Grieten CEO en oprichter Qompium (Fibricheck)

Sinds vorig jaar is de app niet alleen beschikbaar voor smartphones, maar ook voor smartwatches. Fibricheck ging in zee met het Amerikaanse Fitbit, dat intussen overgenomen is door Google. Onlangs sloot Qompium ook een deal met Samsung. ‘Het resultaat van lange gesprekken. We krijgen toegang tot data van de lichtsensor van Samsung. Die krijg je niet zomaar. We zijn er zelfs voor naar het hoofdkantoor in Zuid-Korea geweest’, zegt Grieten.

Strategisch belang

Fitbit leverde al tienduizenden extra gebruikers op, Samsung duizenden. Dat stelt dus nog niet veel voor. ‘De impact vandaag is klein, maar strategisch is het van groot belang. Over x-aantal jaar zullen wearables zoals smartwatches de smartphone vervangen. We moeten ons daarop voorbereiden. Samsung is een significante speler die we nodig hebben om een breed publiek te bereiken. Bovendien maken smartwatches continue metingen mogelijk, in plaats van momentopnames. Dat is de toekomst.’

Op de Apple Watch is Fibricheck niet beschikbaar, omdat Apple zijn eigen algoritmes heeft ingebouwd.

Grieten, een biowetenschapper, stond in 2014 mee aan we wieg van Qompium. De oprichters kregen al snel toegang tot een start-upprogramma van de farmareus Bayer, die ook 50.000 euro toestopte. Later kwam daar 1,5 miljoen euro bij van LRM en Volta Ventures. Een nieuwe kapitaalronde is in de maak. ‘We zitten in een positieve flow’, zegt Grieten.

Dit jaar rekent hij op 1 miljoen euro omzet. ‘Weinig? Dat is relatief. Ons verhaal is er een van groei. Dat vat je niet in een snapshot. We verdubbelen dit jaar, en dat tempo willen we aanhouden.’

Voor Grieten mocht het toch allemaal wat sneller zijn gegaan. ‘Ik denk dat ik hier naïef aan begonnen ben. We raken vooruit, maar het is veel trager en duurder geweest. Je ziet veel start-ups sprinten terwijl wij eerder een marathon lopen, met hordes. Vraag dat aan elk bedrijf in digital health in België, en je hoort hetzelfde. Dat is eigen aan de sector. We liepen te ver voor op de curve, denk ik. Maar moesten we dan vijf jaar wachten? Dat denk ik niet.’

Na de lancering waren artsen niet happig om de app aan patiënten voor te schrijven, en de terugbetaling bleef uit. Begin dit jaar hadden 2.000 huisartsen, neurologen en cardiologen de app al eens voorgeschreven.

20.000 Artsen hebben de app al bij 20.000 patiënten voorgeschreven. Daarbovenop hebben enkele honderdduizenden consumenten de app gebruikt om hun gezondheid zelf te monitoren.

Maar met de coronapandemie kwam alles in een stroomversnelling. ‘Het is een kantelpunt. Absoluut. Er was al iets aan het broeden, maar de nood aan digitale gezondheidszorg en geneeskunde op afstand werd opeens heel tastbaar’, zegt Grieten. Artsen zochten de voorbije maanden hun toevlucht in teleconsultaties, maar dan zijn hartcontroles niet mogelijk. Dus kregen patiënten zeven dagen voor hun afspraak een code om via de app op bepaalde tijdstippen hun hartritme te meten. ‘Dat heeft een hoge vlucht genomen, maar er is nog een lange weg af te leggen.’

Om daar niet op te wachten, richt Fibricheck zich ook rechtstreeks tot de consument met abonnementen die variëren van 5 euro per maand tot 136 euro per jaar. ‘De meesten betalen voor dat premiummodel. Je hebt maar één hart. Als je voelt dat het niet goed is, dan heb je er alles voor over om dat in kaart te brengen’, zegt Grieten.

Die consumentengroep vormt de overgrote meerderheid van de 400.000 mensen die de app ooit al gebruikt hebben. ‘Dat verschaft een goudmijn aan data om onze algoritmes te verbeteren’, zegt Grieten. ‘Onze metingen zijn nu voor 97,3 procent nauwkeurig. Nog 2,7 procent te gaan dus. Maar het is ongelooflijk hoe traag dat gaat. Van nul naar 95 procent is gemakkelijk. Dat kostte ons anderhalf jaar. Van 95 naar 97 procent meer dan drie jaar. Die laatste procenten kosten veel energie, maar daar maken we het verschil mee’, zegt Grieten.

Een van zijn concurrenten is Kardia van het Amerikaanse Alivecor, dat onlangs 65 miljoen dollar vers kapitaal ophaalde. ‘Daar moeten wij tegenop, vanuit Vlaanderen. Maar ik denk dat we de juiste troeven hebben.’