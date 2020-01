Belgische inlogapp itsme gaat Europees

Belgen kunnen de populaire inlogapp itsme, bekend van onder meer Tax-on-Web, voortaan ook gebruiken om zich aan te melden bij andere Europese overheidsdiensten. Dat geeft itsme een visitekaartje om andere landen te veroveren.

De inlogapp itsme heeft na 2,5 jaar de kaap van 1,5 miljoen gebruikers gerond. Het aantal Belgen die de app gebruiken om in te loggen bij hun bank of overheidsdienst is vorig jaar fors gestegen. In juni stond de teller nog maar op ruim 1 miljoen, zegt Kris De Ryck, de CEO van Belgian Mobile ID, het bedrijf achter itsme. Voor dit jaar verwacht het bedrijf hetzelfde groeitempo.

De geregistreerde gebruikers doen 5 miljoen transacties per maand bij een waaier aan Belgische overheidsdiensten en privébedrijven.

Itsme dankt zijn succes in de eerste plaats aan het gebruiksgemak. Bij het invullen van de belastingen op Tax-on-web, het bevestigen van banktransacties of het raadplegen van loongegevens bij het sociaal secretariaat of van het medisch dossier zijn geen kaartlezers, wachtwoorden of kaartjes met tokens meer nodig. Itsme garandeert een veilige identificatie door een itsme-pincode die gekoppeld is aan één simkaart en één smartphone.

De geregistreerde gebruikers doen 5 miljoen transacties per maand bij een waaier aan Belgische overheidsdiensten en privébedrijven, van energie- en telecomleveranciers over uitzendbedrijven tot organisaties als ziekenfondsen en Kind & Gezin. Itsme kan ook gebruikt worden om contracten te ondertekenen, zoals de aankoop van een huis of boekhouddocumenten. ‘Itsme is in België erkend als gekwalificeerde handtekening, een zware procedure en het hoogste niveau van zekerheid’, zegt De Ryck.

Belgen in het buitenland

Nieuw is dat Belgen zich met itsme voortaan kunnen registreren bij buitenlandse overheidsdiensten. Iemand die in het buitenland woont of werkt, kan bij de lokale diensten elektronisch registeren. ‘Omdat itsme in België erkend is en aangemeld werd bij Europa, wordt het nu ook aanvaard bij andere overheidsdiensten in de Europese Unie’, zegt De Ryck. Voortaan zullen mensen met een Belgische identiteitskaart zich ook met een buitenlands telefoonnummer kunnen registeren.

Zelfs buiten Europa kunnen er mogelijkheden zijn voor itsme.

Dat is handig voor Belgen in het buitenland. Maar de ambities van itsme gaan verder. Er loopt een project in Luxemburg. ‘Dat is een testcase’, zegt De Ryck. Als dat goed verloopt, kan itsme internationaal uitgerold worden naar andere Europese landen. ‘Als daar interesse voor is.’

Die interesse is er mogelijk ook bij een deel van de aandeelhouders en oprichters van itsme: de grote vier Belgische banken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING België en KBC) en de telecomoperatoren Proximus, Telenet en Orange Belgium. Enkele daarvan hebben moeder- of dochterbedrijven in andere Europese landen. Maar zelfs buiten Europa kunnen er mogelijkheden zijn voor itsme. De Ryck: ‘Noord-Amerika en het Oosten kijken naar Europa. De Europese wetgeving is vaak toonaangevend.’

Concurrentie

Veel directe concurrentie heeft itsme voorlopig niet. De groep biedt haar gebruikers vier diensten aan: identificatie, inlogservices, bevestiging van betalingen en andere transacties, en het zetten van gekwalificeerde handtekeningen. ‘Natuurlijk zijn er nog anders spelers die dergelijke services aanbieden. Maar niemand biedt ze alle vier in één dienst aan,’ klinkt het bij itsme.

Ondanks de groeiende populariteit is Belgian Mobile ID, het bedrijf boven itsme, nog niet winstgevend.

Ondanks de groeiende populariteit is Belgian Mobile ID, het bedrijf boven itsme, nog niet winstgevend. De groep, met een twintigtal werknemers, zag haar omzet vorig jaar stijgen van 1,9 miljoen euro naar circa 3 miljoen euro. Definitieve cijfers zijn er nog niet, maar De Ryck bevestigt wel al dat het verlies vorig jaar lager lag dan de 7 miljoen over 2018.