Belgische software helpt medicijnen sneller bij patiënten

Het consultancy- en softwarebedrijf Bluecrux uit Aalst en Mechelen breidt uit naar New Jersey, de achtertuin van heel wat Amerikaanse farmareuzen. De Antwerpse investeerder Down 2 Earth pompt ettelijke miljoenen in het groeibedrijf.

De wereld van kenniswerkers is de jongste jaren, mede door het doorbreken van verschillende technologieën, enorm geëvolueerd. Van een aantal mensen die onder hetzelfde dak aan één project werken naar een rist specialisten die met heel sterke diepte-expertise verschillende opdrachten bedienen.

'Bedrijven hebben het moeilijk om die matrixstructuur te bedienen. De juiste kennis goed inzetten in de projecten vergt een planning en die is heel complex: competentiegedreven en met veel data. Zeker als je 1.000 mensen moet inplannen op 1.000 à 2.000 projecten', zegt Geert Vanhove, medeoprichter van Bluecrux dat farmagiganten als GSK en Novartis helpt hun duizenden laboranten optimaal in te zetten.

Dat gebeurt met het softwarepakket Binocs. Het geeft de medewerkers zicht op hun taken voor de komende maanden en jaren, wat een minder nerveuze werkomgeving en minder burn-outs oplevert - al kan Vanhove dat laatste niet staven met cijfers. 'Personeelsdiensten geven dat soort gevoelige cijfers niet vrij'. Binocs gaat er prat op dat het de efficiëntie van de organisatie met een vierde verhoogt. Het tijdig opleveren van de afgesproken mijlpalen stijgt met 50 procent.

'Die cijfers klinken als muziek in de oren van farmabedrijven die enorm onder druk staan om te innoveren', zegt Vanhove. 'Van 's werelds vijftig grootste farmabedrijven zijn er twintig Binocs aan het evalueren. GSK, Pfizer, Merck, Novartis en UCB gebruiken Binocs al. De markt is er rijp voor, de bedrijven zien het probleem in.'

Om nog meer deals binnen te halen breidt Bluecrux, met kantoren in Aalst en Mechelen, uit naar New Jersey. Een logische stap aangezien veel hoofdkwartieren van Big Pharma zoals Pfizer en Merck zich op de Oostkust van de VS bevinden. Vanhove: 'Tegen 2021 verwachten we op wereldschaal fundamentele roll-outs. Daarvoor moeten we klaar zijn.'

Bluecrux - dat eind 2015 ontstond uit de fusie van het Brusselse Bluegrass Consulting en The Crux uit Mechelen - biedt naast de planningssoftware Binocs ook LightsOutPlanning aan. Die software optimaliseert de materiaalstromen in de productieketen van bedrijven als Janssen Pharmaceutica in Beerse en de Franse suikerproducent Tereos in Aalst.

Voor Tereos wordt de aanvoer van suikerbieten, maïs en tarwe op een termijn van twee tot vijf jaar gesimuleerd en de software schat op basis van data van sensoren de werkelijke capaciteit van de machines in. Een grote autobouwer gebruikt LightsOutPlanning bij de omslag naar elektrische voertuigen. Het pakket voorspelt hoeveel hybride en elektrische wagens van de band moeten rollen.

Concurrenten zijn SAP, Oracle en JDA Software. En Excel. 'Bedrijven gebruiken nog vaak manuele planningsteams, die site per site tijdrovend en saai werk doen. Bovendien ziet een mens niet elk efficiëntiepotentieel, een computer wel', zegt Koen Jaspers, medeoprichter en hoofd van de LightsOutPlanning-poot.

Groeikapitaal

Bluecrux zit in volle groeimodus. De oprichters mikken tegen 2021 op een omzet van 21 miljoen euro, tegenover 14 miljoen dit jaar (verwacht) en 12 miljoen vorig jaar. En de inkomsten uit software moeten aantrekken van een derde naar 40 tot 45 procent. De rest van de omzet komt uit klassieke consultancy in planning, distributie, productie en de klantendienst.

Het personeelsbestand stijgt de komende jaren van 80 naar 120 personeelsleden, onder wie 20 in het nieuwe Amerikaanse kantoor. Voor het implementeren van de software doet Bluecrux een beroep op partners. 'Farmabedrijven beschikken gemiddeld over 50 tot 100 sites. Dat kunnen we niet alleen.'

Aanwerven en organisch groeien kost geld. Enter Down 2 Earth, de investeringsmaatschappij van Ivo Marechal (ex-Essers), die focust op Belgische uit de kluit gewassen kmo's met een internationale présence. Het eerste fonds was goed voor 65 miljoen euro aan investeringen. Het tweede is met 110 miljoen bijna dubbel zo groot. Bluecrux is de vierde investering met dat geld, na DP Survey (risicomanagement), Vio (uitzendbedrijf dat werd overgenomen door SD Worx) en het Gentse VK Architects & Engineers.