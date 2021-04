Belgische supertest voor covid eind dit jaar op de markt

MiDiagnostics wil eind dit jaar een ultrasnelle PCR-coronatest op de markt brengen. Marc Coucke, Urbain Vandeurzen en Michel Akkermans stoppen het Leuvense medtechbedrijf 38 miljoen toe.

Stel: u moet het vliegtuig nemen en een coronatest ondergaan. Dat kan in een testcentrum, maar soms is het dan enkele dagen wachten op het resultaat. Om de wachttijd te verkorten bestaan sneltests. Maar die snelheid is relatief. Wie zich op Brussels Airport laat testen moet zo'n zes uur wachten op het resultaat. En dan nog is de kans op onnauwkeurigheid groot.

Met zijn ultrasnelle en naar eigen zeggen zeer nauwkeurige PCR-tests wil miDiagnostics de wachttijd verlagen tot minder dan een kwartier. Het Leuvense bedrijf, een spin-off van het onderzoekscentrum Imec en de Johns Hopkins University, wil eind dit jaar zijn eerste product lanceren.

De test van miDiagnostics, die gebaseerd is op de chiptechnologie van Imec, werkt met een neuswisser die u in een vloeistof onderdompelt. De vloeistof wordt op een testkaart ter grootte van een bankkaart aangebracht en in een minilabo gestopt. Kort daarna zijn de resultaten beschikbaar. 'Wij kunnen in minder dan een kwartier een accuraat testresultaat afleveren. Snelheid is belangrijk, maar ook de accuraatheid is cruciaal', zegt Katleen Verleysen, de nieuwe CEO van miDiagnostics.

Het bedrijf wil zijn sneltest in de markt zetten tegen 120 à 140 euro, de gangbare prijs voor dergelijke tests, inclusief de vergoeding voor de dienstverlening. Er lopen al gesprekken met potentiële afnemers (luchthavens, productiebedrijven, overheden) en met toeleveranciers.

Zal de particulier die prijs willen betalen voor een test als hij pakweg naar een concert gaat dat hem de helft minder kost? MiDiagnostics gaat ervan uit dat de prijs nog daalt dankzij de opschaling van de productie, en omdat de tests in de toekomst volledig zelf kunnen worden uitgevoerd.

MiDiagnostics is niet bang voor een chiptekort. 'Alle contracten zijn rond', zegt Verleysen. 'Voor sommige kritische onderdelen zoals de chips zijn er twee leveranciers, zodat we zeker niet te maken krijgen met tekorten.'

Kapitaalronde

Om de omslag van onderzoek naar commercialisering te maken, heeft miDiagnostics 58 miljoen euro opgehaald. Twee derde daarvan (38 miljoen) komt van de bestaande aandeelhouders Urbain Vandeurzen (voorzitter), Marc Coucke en Michel Akkermans. Na de operatie stijgt hun belang in miDiagnostics van 62 naar 70 procent. 'De Europese Investeringsbank leent ons daarbovenop 20 miljoen', zegt Vandeurzen. 'Sinds de oprichting in 2015 zamelde miDiagnostics bijna 140 miljoen in.'

Dat geen grote buitenlandse durfkapitalisten mee aan boord komen - zoals zo vaak de jongste tijd - is een bewuste keuze, zegt Peter Verhaeghe, onafhankelijk bestuurder en voorzitter van het audit- en financieel comité van miDiagnostics. 'De bestaande aandeelhouders konden en wilden deze kapitaalronde zelf dragen. Maar we blijven in contact met de grote jongens. Het is belangrijk dat miDiagnostics internationaal op de radar staat, want onze markt is internationaal.'

Het gezamenlijk belang van Urbain Vandeurzen, Marc Coucke en Michel Akkermans klimt van 62 naar 70 procent.

MiDiagnostics werkt ook voort aan het platform voor bloedtests, een toepassing waaraan het werkte voor covid toesloeg, al zijn de PCR-testen prioritair.