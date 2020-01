Belgische tech op zoek naar goud in Las Vegas

Dinsdag gaat in de gokstad Las Vegas de jaarlijkse technologiebeurs CES van start. Onder de 4.500 exposanten bevinden zich een handvol Vlaamse bedrijven. Hun producten zullen niet misstaan op het grootste gadgetfestival ter wereld.

Een reiskoffer die vanzelf achter zijn baasje aan rijdt, een machine om uw was te plooien of een pratend toilet: het zijn maar enkele van de knotsgekke producten die vorig jaar te bekijken waren op de Amerikaanse beurs CES.

Behalve de gevestigde namen in de elektronica, de huishoudtoestellen en de autosector - die sinds enkele jaren steeds prominenter aanwezig is - vinden ook honderden start-ups uit de hele wereld de weg naar Las Vegas, waar ze hun innovaties kunnen uittesten op een publiek van bijna 200.000 technologiefreaks, retailers en investeerders.

Onder de deelnemers van dit jaar zitten ook enkele Vlaamse bedrijven met een verrassend verhaal. Eén ervan is het Bilzense bedrijf Arranged van Martin Eurlings, dat de kost verdient met industriële filtratiesystemen. Niets bijzonders, ware het niet dat Eurlings op CES exposeert met een totaal ander product: een pietjesbak (een achtzijdige dobbelbak) die de resultaten van een dobbelsteenworp kan scannen.

‘Onze filtratiebusiness is een activiteit die recurrente kasstromen oplevert, die we investeren in nieuwe ideeën’, legt Eurlings uit. In 2016 nam hij een octrooi op de pietjesbak, waarvan de onderkant bestaat uit een digitale scanplaat. Arranged ontwikkelde samen met de onderzoeksinstituten Imec (Leuven) en TNO (Nederland) een eerste klein model. ‘Op CES hoop ik investeerders te vinden die kunnen helpen om een grotere scanplaat, van 30 bij 30 centimeter, te ontwikkelen’, zegt Eurlings.

Hij ziet mogelijke toepassingen in de casinosector - waarvan het epicentrum ook in Las Vegas ligt - en in bordspellen die zowel een fysieke als een online component hebben. Hij hoopt zijn pietjesbak tegen 2022 op de markt te hebben. Het is niet het enige ‘moonshot’ van de Limburgse uitvinder. Eurlings ontwikkelde ook het concept van de ‘dualtower’, een windmolen die zonder uitstoot van CO2 ammoniak - een veelgebruikt industrieel gas - kan aanmaken en stockeren.

Stressmeter

De Dendermondse start-up Monoa staat op CES met zijn gelijknamige uitvinding: een enkele centimeters groot stressmetertje dat je aan het bandje van een polshorloge kunt vastklikken. Het toestelletje, dat aangepast kan worden aan de pols van de drager, meet de afscheiding van het zogenaamde stresshormoon cortisol. De data worden via bluetooth uitgelezen.

Uitvinder Stijn Bogaerts zegt in te spelen op een markt die de klassieke makers van fitnessbandjes en sporthorloges links laten liggen. Niet alleen is een cortisolsensor moeilijk in hun toestelletjes te integreren, ook de meetresultaten zijn niet eenduidig te interpreteren. ‘Bij ons toestel hoort een algoritme dat de metingen personaliseert voor de gebruiker. Het is trouwens niet zozeer de stress zelf die een probleem is, maar wel de mate waarin een persoon na een stressmoment weer

Schermvullende weergave ©doc

tot rust kan komen.’

Monoa, dat van Unizo de titel ‘Oost-Vlaamse starter van het jaar’ kreeg, verkoopt het toestel via zijn website, maar praat ook met grote bedrijven die het willen gebruiken in het kader van hun stresspreventiebeleid. Bogaerts gaat in Las Vegas op zoek naar investeerders die 2 miljoen euro in zijn bedrijf willen pompen, om de productie op te schalen en om te investeren in marketing.

Luxeoordopjes

De Antwerpse start-up Loop, die geluidsdempende kwaliteitsoordopjes voor concert- en festivalgangers maakt, trekt voor de tweede keer naar CES na een geslaagde editie vorig jaar. ‘Op die beurs kan je alle belangrijke retailers in een keer aanspreken. Onze oordopjes liggen nu onder meer bij (de Amerikaanse drogisterijketen) CVS Pharmacy en bij MediaMarkt in België en Duitsland’, zegt medeoprichter Maarten Bodewes.

Loop heeft een boerenjaar achter de rug waarin de verkoop van zijn ‘designeroordopjes’ vertwaalfvoudigde tot zo’n 50.000 stuks, goed voor een netto-omzet van ongeveer 1 miljoen euro. Bodewes denkt dit jaar nog eens maal vijf te kunnen gaan in verkoop en omzet. ‘We hebben al in 90 landen verkocht, maar de belangrijkste markten zijn Noord-Amerika, West-Europa, Japan, Zuid-Korea en Australië. In die markten is de bewustwording rond gehoorschade ook het grootst.’

Schermvullende weergave ©Loop

Het bedrijfje is ook bezig met een kapitaalronde waarin het met aandelen en leningen 800.000 euro hoopt bijeen te krijgen. ‘Daarmee gaan we het team uitbreiden, ons product verbeteren en ons merk uitbouwen. Tegen de tweede jaarhelft mikken we ook op de ontwikkeling van een nieuw type oordopjes waarvan je de geluidsdemping kunt afregelen met een app.’

Nespresso van de wijn

Behalve Imec zelf zakken ook twee spin-offs van het Leuvense onderzoeksinstituut naar Las Vegas af: de producent van satellietnavigatiesystemen Septentrio en Xenomatix, de maker van lidar-sensoren die onder meer in zelfrijdende wagens gebruikt worden. Dat laatste bedrijf, dat voor de derde opeenvolgende keer aan CES deelneemt, kondigt dinsdag een belangrijke deal aan (zie hiernaast). Ook de beursgenoteerde chipmaker Melexis is van de partij.

De grootste delegatie Belgen in Las Vegas komt uit het zuiden van het land. Dankzij een actie van de Waalse exportdienst Awex exposeren een twintigtal Waalse bedrijven, met ook hier een paar opmerkelijke uitvindersverhalen. Zo showt de Luikse start-up Iopool een kleine drijvende sonde die het water in uw zwembad analyseert en automatisch de nodige onderhoudsproducten bestelt. Phasya, een spin-off van de Luikse universiteit, promoot oplossingen om vermoeidheid bij automobilisten te detecteren.