Beste kwartaal ooit voor Melexis

De analisten mikten voor het vierde kwartaal op een omzet van 145 miljoen euro, een lat waar Melexis vlotjes over springt. Kwartaal op kwartaal ging de omzet 21 procent hoger naar 147 miljoen euro, het beste kwartaal ooit. Jaar op jaar was er een groei van 16 procent. De nettowinst dikte 56 procent aan tot 24 miljoen euro.

Chombar mikt voor dit jaar op een omzetgroei van 15 tot 20 procent. Ze verwacht dat de bestellingen in de eerste jaarhelft blijven binnenrollen omdat de autofabrikanten de jongste maanden te weinig chips bestelden omdat de autoverkoop door de coronacrisis was stilgevallen. China trekt aan, terwijl het herstel in de VS begint en Europa achterophinkt.