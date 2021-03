Betaalbedrijf Square koopt Jay-Z's streamingdienst Tidal

©Getty Images via AFP

Jay-Z krijgt een zitje in de raad van bestuur van Square.

Jack Dorsey koopt met zijn betaalbedrijf Square een meerderheid in Tidal, de streamingdienst van rapper en boezemvriend Jay-Z. De combinatie van de twee bedrijven moet artiesten meer financiële mogelijkheden geven.

297 miljoen dollar, in cash en aandelen. Zoveel dokt Square voor een 'significant meerderheidsbelang' in de streamingdienst. De rest van de aandelen blijft in handen van een kransje participerende artiesten als Rihanna, Kanye West en Calvin Harris, terwijl ook de oprichter, rapper-ondernemer Jay-Z, voor een stukje aan boord blijft. Die laatste krijgt ook een zitje in de raad van bestuur van Square.

Wat een betaalbedrijf en een muziekdienst bij elkaar te zoeken hebben? Jack Dorsey - ook bekend als oprichter en CEO van Twitter - erkent dat de deal op het eerste gezicht vreemd kan overkomen. Maar volgens Dorsey verschillen de twee bedrijven qua idealen niet al te veel van elkaar.

Square biedt digitale betaaloplossingen aan kleine zelfstandigen, die op die manier hun business kunnen doen groeien. Volgens Dorsey verschillen artiesten en muzikanten in essentie niet zo heel erg van die ondernemers, in die zin dat ze in een snel veranderende wereld ook een manier moeten vinden om hun waren te slijten aan een betalende klant.

De samenwerking lijkt dus te evolueren naar een platform waarop je niet enkel muziek kan beluisteren, maar waarop je straks ook met één klik merchandise of concerttickets kan kopen. Een verbindingsstreep tussen artiest en fan, zonder al te veel tussenpersonen of rompslomp.

Voor en door artiesten

Dat zou alvast nauw aansluiten bij de bestaansreden van Tidal. Jay-Z kocht de van oorsprong Noorse streamingdienst in 2015 voor 56 miljoen dollar, om er het Asterixdorp van de streamingindustrie van te maken. Waar artiesten structureel gefrustreerd zijn over de schamele streamingopbrengsten die te rapen vallen bij pakweg Spotify of Apple Music, wilde Tidal daar als 'streamingdienst voor en door artiesten' een mouw aan passen.

De lancering van Tidal was goed voor een sterrenparade.

Aanvankelijk leek Tidal goed uit de startblokken te schieten, met dank aan de star quality van de participerende artiesten. Op een poepchique persconferentie in New York verzamelde Jay-Z sterren als Madonna, Daft Punk, Usher en Nicki Minaj rond zich om een statement te maken. Die releasten aanvankelijk ook enkel via Tidal nieuwe muziek, wat het aantal abonnees een boost gaf.

Maar de grote doorbraak bleef uit. Toen de Tidal-kliek na verloop van tijd ook gewoon muziek op Spotify begon te releasen, kabbelde Tidal stilletjes voort in een streaminglandschap gedomineerd door Spotify en in mindere mate Apple Music. Met deze deal hopen Jay-Z en Dorsey Tidal dus nieuw leven in te blazen, als kruispunt van muziek en economie.