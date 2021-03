Betaalbedrijf Stripe onttroont SpaceX als grootste Amerikaanse unicorn

Stripe, een tien jaar oude specialist in internetbetalingen die opgericht werd door twee Ierse broers, wordt gewaardeerd op 95 miljard dollar.

Daarmee schiet Stripe hoger dan het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk, dat met 74 miljard dollar de grootste Amerikaanse unicorn was. Wereldwijd is TikTok-eigenaar Bytedance nog meer waard (180 miljard dollar). Het oprichtersduo, de broers Collison, zijn theoretisch 23 miljard dollar rijk.

Tijdens de investeringsronde stapten een aantal financiële partijen in: Allianz, AXA en Fidelity, maar ook het bekende Schotse pensioenfonds Baillie Gifford, een aandeelhouder van Tesla, Argenx en Umicore, en het Ierse staatsfonds NTMA. De Silicon Valley-veteraan Sequoia Capital zat eerder al in het bedrijf en stopte extra geld toe.

Europa

Stripe, dat een tweede hoofdkantoor heeft in Dublin, zegt vooral te investeren in Europa, waar het klanten heeft als de Duitse retailer Metro, de maaltijdkoerier Deliveroo en de tweedehandsapp Vinted. ‘Zowel in fintech, mobiliteit, retail als softwarediensten zijn de groeimogelijkheden voor de Europese digitale economie immens’, zegt voorzitter en medeoprichter John Collison.