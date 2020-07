Betaaldochter Alibaba plant gigabeursgang

De Chinese betaalspeler Ant Group, een afstammeling van de e-commercereus Alibaba, plant een beursgang in Hongkong en Sjanghai. De marktwaarde kan de symbolische grens van 200 miljard dollar verpulveren.

Het is nog niet duidelijk wanneer precies, maar de plannen zijn er eindelijk, zwart op wit. De Chinese fintechmoloch Ant Group - tot een maand geleden nog Ant Financial - heeft het proces in gang gezet om op de koerstabellen van Hongkong en Sjanghai te noteren, deelde het bedrijf maandag mee. Niet de New York Stock Exchange dus, nochtans het koersenbord waar moeder Alibaba in 2014 bij de grootste beursgang aller tijden 25 miljard dollar ophaalde.

Hoeveel dochter Ant Group wil ophalen is niet duidelijk. Wel staat vast dat Hongkong en de Shanghai Star Board, de 'Nasdaq van het Oosten' die dinsdag zijn eerste verjaardag vierde (zie inzet), een ware klepper binnenhalen. Bij de jongste kapitaalronde midden 2018 plakten particuliere investeerders een waardering van 150 miljard dollar op het bedrijf. Volgens de zakenkranten Financial Times en The Wall Street Journal ging bij recentere aandeeloperaties op de secundaire markt de waardering zelfs boven 200 miljard dollar. Dat is ongeveer evenveel als de 207 miljard dollar bij het vergelijkbare fintechbedrijf PayPal.

De beursgang van Alibaba's betaaldochter is langverwacht. Het hele traject begon in 2004, toen Alibaba-stichter Jack Ma Alipay uit de grond stampte, als digitale geldkluis bij onlinetransacties. De verkoper krijgt zijn geld alleen als de koper heeft aangegeven dat hij tevreden is met de geleverde goederen. Het was de start van een wilde rit. In de loop der jaren voegde Alibaba tal van andere opties - zoals vermogensbeheer, online lenen of verzekeren - toe aan zijn betaaltak. In die mate dat Ma in 2011 Alipay afsplitste als apart bedrijf. Vandaag bezit Ma 8,8 procent van de Ant Group, Alibaba verzekerde zich vorig jaar van 33 procent.

Nasdaq van het oosten De Ant Group kiest voor de Star Board in Sjanghai, een koerstabel die niet toevallig dinsdag haar eerste verjaardag vierde. China zette de Star Board vorig jaar in de markt als 'het antwoord op de technologiebeurs Nasdaq', met 25 genoteerde bedrijven die van bij de start op de tabellen noteerden. Vandaag telt de Star Board 123 aandelen. Nog geen week geleden mocht de Star Board nog een andere klepper verwelkomen: SMIC. De grootste Chinese chipproducent haalde bij zijn intrede 6,5 miljard dollar op, de grootste kapitaaloperatie op de zijbeurs in Sjanghai tot nu.

Twee naamsveranderingen later - over Ant Financial naar Ant Group - is het bedrijf een gevestigde speler op zich. Jaarlijks maken meer dan 900 miljoen mensen gebruik van een van de financiële diensten. Het bedrijf beheert volgens marktonderzoekers 54 procent van het mobiele betaalverkeer in het land. Voorts heeft het met Yu'e Bao een van 's werelds grootste geldmarktfondsen onder zijn vleugels. 600 miljoenen Chinezen gebruiken het om hun cashreserves onder te brengen in relatief stabiele beleggingen, zoals kortlopende staatsobligaties.

De Ant Group weegt daardoor zwaar op het Chinese financiële systeem. Mogelijk te zwaar, is de vrees. Dat is vermoedelijk ook een reden waarom de beursgang op zich liet wachten. De Chinese regulatoren moesten overtuigd worden dat de Ant Group meer een technologie- dan een financiële speler is. 'Financial' verdween niet voor niets uit de bedrijfsnaam. De zegen van de regulatoren was essentieel, omdat het bedrijf officieel geregistreerd is op het Chinese vasteland. Die verplichting gold niet voor Alibaba zelf, dat zijn officiële zetel op de Kaaimaneilanden heeft.