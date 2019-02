Beursgang Pinterest en Lyft wordt concreter

Pinterest heeft volgens diverse media zijn beursdossier ingediend, terwijl Lyft dicht bij een roadshow staat.

De kwakkelende beurzen en de groeiende economische en geopolitieke onzekerheid hebben nogal wat beursplannen doorkruist. Maar in de VS blijven grote namen, vooral in de technologiesector, werken aan een beursintroductie. Het gaat onder meer om Pinterest, Lyft, Uber, Slack en Airbnb.

Van de socialenetwerksite Pinterest raakte vorig jaar al bekend dat ze naar Wall Street wil trekken. Nu melden diverse media, waaronder The Wall Street Journal en het persbureau Bloomberg, dat Pinterest de documenten voor haar beursdebuut vertrouwelijk heeft ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Het bedrijf wou daarover geen commentaar kwijt.

Pinterest, een soort digitaal prikbord waarop gebruikers foto's, recepten en andere items kunnen posten, zal mogelijk 1,5 miljard dollar ophalen in een operatie die de onderneming waardeert op minstens 12 miljard. Dat is relatief weinig voor een van de oudste unicorns in Silicon Valley, techstart-ups met een waardering van meer dan 1 miljard dollar.

Verzilveren

Dat komt mogelijk omdat Pinterest in vergelijking met grote jongens als Facebook relatief weinig gebruikers heeft: het ging in september over de grens van 250 miljoen 'klanten'. Bovendien slaagt het er niet zo goed in daar munt uit te slaan. Pinterest verdient geld via reclame en e-ecommerce.

Lyft, net zoals Uber een autodeelplatform, meldde in december eveneens vertrouwelijk zijn beursplannen ingediend te hebben. Het zal die mogelijk al volgende week publiek maken. De roadshow voor de operatie kan dan in de week van 18 maart worden gehouden, aldus onder meer de persbureaus Reuters en Bloomberg.

Voor Lyft is sprake van een waardering van 20 tot 25 miljard dollar. Dat is een pak minder dan het veel grotere Uber, waar sprake is van 120 miljard. Lyft zou wel eens sneller kunnen noteren dan zijn rivaal die volgens sommige bronnen nog meerdere weken nodig heeft om klaar te geraken. Daar kan het voordeel uit halen: op die manier riskeert het niet beoordeeld te worden op grond van de cijfers van Uber.