Beursgang UnifiedPost ten vroegste in najaar

De coronacrisis en de volatiliteit op de beurzen doorkruisen de beursplannen van UnifiedPost. Maar uitstel is geen afstel.

Als alles volgens plan verloopt, trekt het Luikse farmabedrijf Hyloris nog voor de zomervakantie naar de Brusselse beurs. De operatie moet 50 miljoen euro opleveren.

Ook UnifiedPost had het voornemen in het voorjaar naar de beurs te trekken. Het wil 75 à 100 miljoen bijtanken om zijn Europese expansie te financieren. Maar de langer dan verwachte omzetting naar IFRS-boekhoudnormen (noodzakelijk voor een beursnotering), de coronacrisis en de turbulenties op de financiële markten gooiden roet in het eten.

De Hyloris-operatie zorgt niet voor een stroomversnelling. Volgens meerdere bronnen wachten ze bij UnifiedPost liever af en zal een beursintroductie er pas ten vroegste komen in het vierde kwartaal of zelfs volgend jaar. Het is niet uitgesloten dat het bedrijf intussen nog geld ophaalt via een private kapitaalronde, maar het eindddoel blijft een beursgang.

Bij UnifiedPost was niemand bereikbaar voor commentaar.

Europese expansie

UnifiedPost werd opgericht door ondernemer Hans Leybaert. Het bedrijf kreeg vorig jaar voet aan de grond in het Verenigd Koninkrijk via de overname van Prime Document. Dankzij de inlijving van het Estse Fitek kreeg het toegang tot acht Centraal- en Oost-Europese landen. Sindsdien is de groep aanwezig in 15 landen en is ze goed voor 70 miljoen euro omzet.