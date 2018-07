Beursgang Xiaomi is geen 'Alibaba-bis'

De introductie van de Chinese smartphonefabrikant Xiaomi op de beurs van Hongkong kan de hooggespannen verwachtingen niet inlossen.

De beursgang van de Chinese smartphonefabrikant Xiaomi, vandaag in Hongkong, lijkt op een flop uit te draaien. De waardering van 100 miljard dollar die zes maanden geleden nog op Xiaomi werd gekleefd, is geslonken naar 54 miljard dollar (46 miljard euro). Na opening zakte de koers even meer dan 6 procent onder de intekenprijs van 17 Hongkong dollar, maar gaandeweg liep dat verlies terug tot zowat een halve procent.

De inkomsten komen nog te veel uit goedkope smartphones en het oplopende handelsconflict tussen China en de VS hielp ook niet mee. Wat de grootste beursgang sinds Alibaba moest worden, dreigt daardoor uit te draaien op een sisser. Xiaomi-oprichter en bestuursvoorzitter Lei Jun kan de beleggers niet overtuigen.

Goedkoop

Beleggers en analisten blijven Xiaomi vooral zien als een producent van goedkope smartphones. Inkomsten uit andere producten zoals luchtreinigers en rijstkokers zijn gering. De marges van Xiaomi op zijn telefoons zijn met 5% laag en zullen dat volgens bestuursvoorzitter Lei blijven.

Xiaomi is in 74 landen actief, maar niet in de VS. 'Het positioneert zich net onder het premiumsegment, waar Apple en Samsung de lakens uitdelen', zegt KBC Securities-analist Tom Simonts. De winstmarges zijn laag, al is het groeipotentieel hoog. Precies het tegenovergestelde van Apple, dat langzaam groeit, maar juist erg winstgevend is.

Bestuursvoorzitter Lei probeerde in een brief bij het prospectus het beeld nog bij te sturen. ‘Onze hardware is essentieel gebleken om een community van gebruikers op te bouwen, maar niet de belangrijkste bron van onze winst.’

Waterzuiveraar

Xiaomi hoopt te verdienen aan systemen zoals ‘Mi Home’, waarmee klanten via hun smartphone luchtfilterapparaten en waterzuiveraars kunnen bedienen, en ook aan tv-diensten met series, films en documentaires. Die inkomsten zijn nog gering, zeker in vergelijking met concurrerende diensten van Apple en Google.