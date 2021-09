Beursgang op tafel bij softwarebedrijf Itineris

Itineris is nog grotendeels in de handen van oprichter en CEO Edgard Vermeersch.

Het softwarebedrijf Itineris en zijn aandeelhouders hebben zakenbanken gemandateerd om de 'strategische opties' van het bedrijf te bekijken. Dat vernam De Tijd. Een beursgang ligt prominent op tafel.

De betrokken banken zijn KBC Securities en Berenberg. Zij moeten oplijsten welke mogelijkheden het Gentse bedrijf heeft om zijn toekomstige groei te financieren. De rol van de huidige aandeelhouders lijkt uitgespeeld. 'De beursgang is een piste, maar niet de enige', zegt een bron. 'Tegenwoordig kan je ook makkelijk geld ophalen bij een Amerikaanse of Aziatische durfkapitalist. Zelfs een verkoop aan een grotere speler is mogelijk.'

Als het tot een beursgang komt, zou dat de tweede zijn van een bedrijf uit de Smartfin-portefeuille in minder dan twee jaar. Vorig jaar trok het fintechbedrijf Unifiedpost al met succes naar Euronext Brussel.

Vlaams durfkapitaal

Itineris zit grotendeels in de handen van oprichter Edgard Vermeersch, een telg van de familie die bekend is van de Auberge du Pêcheur in Sint-Martens-Latem. Hij richtte het bedrijf in 2003 op. Tien jaar later - en na een titel van Beloftevolle Onderneming van het Jaar in 2012 - kwam de investeringsmaatschappij Gimv aan boord.

Ook Smartfin, het investeringsfonds van onder meer fintechpionier Jurgen Ingels, en de publieke investeerder PMV zitten in het kapitaal. En eind vorig jaar versterkte de FPIM, de financiële arm van de federale regering, het kapitaal van Itineris.

Nutsbedrijven

Het speelveld van Itineris beperkt zich al lang niet meer tot België of Europa. Negen jaar geleden zette het voet aan wal in de Verenigde Staten via de overname van sectorgenoot Crimson Oak. Itineris heeft in het land een contract op zak voor de automatisering van de waterfacturatie van de stad New York.

Het snelgroeiend bedrijf is een leverancier van IT-diensten voor nutsbedrijven. Het belangrijkste product van Itineris is UMAX, een softwareoplossing waarmee nutsbedrijven hun processen van meteropname tot facturatie kunnen beheren. Bedrijven als Engie, Eneco, EDF en Gazprom zijn er klant.

Het Gentse bedrijf boekte vorig jaar een geconsolideerde omzet van 48,7 miljoen euro, ongeveer een tiende meer dan het jaar ervoor. Het bedrijfsresultaat kleurde voor 2,9 miljoen euro rood - het jaar voordien bedroeg het bedrijfsverlies 7,45 miljoen.