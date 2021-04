Beurswaakhond maakt dossier Keyware-CEO over aan gerecht

Aanleiding zijn de verdachte transacties tussen Keyware zelf en de bedrijven van CEO Stéphane Vandervelde.

De Tijd had enkele weken geleden naar buiten gebracht dat de CEO van Keyware onder druk van de revisor zo'n 2 miljoen euro had moeten terugbetalen aan het betaalkaartenbedrijf. Er stroomde zonder afdoende verantwoording geld naar de topman en aan hem gerelateerde bedrijven.

De beurswaakhond nam kennis van de forensische audit die in opdracht van de raad van bestuur van Keyware werd opgesteld over de transacties. Op basis van de conclusies van die audit én van haar eigen bevindingen over de financiële verslaggeving van Keyware, besloot de FSMA een dossier over te maken aan het gerecht.

De raad van bestuur had het vertrouwen behouden in Stéphane Vandervelde. Voorzitter Guido Van der Schueren onderstreepte enkele weken geleden dat er sprake was van onregelmatigheden en niet van fraude.

Leningen

De bal ging een tijdje geleden aan het rol na een controle door de beurswaakhond FSMA. Die signaleerde onregelmatigheden die tot dan toe onder de radar waren gebleven aan de raad van bestuur.

Die onregelmatigheden in het dossier hebben onder meer betrekking op leningen van Keyware aan zijn CEO waarover onvoldoende documentatie was. De situatie duurde een drietal jaar. Om ze recht te trekken moet Vandervelde 1,28 miljoen euro terugstorten aan Keyware. Dat bedrag komt overeen met de totale som dat ontleend werd.

Er is ook sprake van uitgaven door Keyware waarover geen of onvolledige verantwoording was. Het gaat om uitgaven voor bonusschema's, zitpenningen, onkosten- en verplaatsingsvergoedingen. Er is ook de verkoop van bedrijfswagens aan het bedrijf Puttemans Automobiles zonder verdere marktbevraging. Gezien Stéphane Vandervelde gedelegeerd bestuurder is van Puttemans en zijn zoon Laurent er bestuurder is, was zo'n marktbevraging nochtans geen overbodige luxe.

In het kader van dat tweede luik moet Vandervelde 654.080 euro - in verschillende schijven, verhoogd met rente - terugbetalen aan Keyware. De totale terugbetaling bedraagt dus 1,93 miljoen euro. Ter vergelijking: Keyware boekte vorig jaar 13 miljoen euro omzet.