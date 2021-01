Bezorgdheid over Jack Ma

Dat Jack Ma, de oprichter van e-commercegroep Alibaba en fintechgigant Ant Group, al maanden niet meer is gezien in het openbaar, doet vragen rijzen. De bedrijven van de succesvolle miljardair werden recent zwaar op de rooster gelegd door de Chinese overheid.

Jack Ma is geschrapt als uithangbord van 'Africa's Business Heroes', een talentenjacht voor ondernemers die hij zelf gecreëerd had. Ma werd als jurylid in de finale vervangen door Lucy Peng, een directielid van Alibaba, schrijft Financial Times.

Bij Alibaba klinkt het dat 'Jack Ma door een agendaprobleem niet meer bij de finale aanwezig kon zijn'. Volgens een deelnemer die in een eerdere ronde haar voorstel had gepitcht bij Ma kwam de wijziging omdat er 'iets aan de hand was in China met Jack Ma of zo'.

Maar het gaat niet alleen over zijn aanwezigheid in een televisieprogramma. De flamboyante Jack Ma, een van de rijkste mensen van China, is al twee maanden niet meer in het openbaar gezien. Her en der wordt al het woord vermist in de mond genomen. Eerder lekte uit dat hij van de overheid het advies had gekregen het land niet te verlaten.

24 oktober Publiek Het laatste publieke optreden van Jack Ma was een speech op 24 oktober.

Zijn laatste publieke optreden was op 24 oktober. Toen gaf hij een speech waarin hij uithaalde naar Chinese regulatoren en staatsbanken die hij vergeleek met pandjeshuizen. Daarmee zou hij in Peking mensen geschoffeerd hebben.

Beursgang

Sindsdien ging het bergaf met de zaken van Ma: op 2 november werd hij op het matje geroepen bij de overheid. De dag nadien werd de beursgang van zijn Ant Group, die met ruim 35 miljard dollar 's werelds grootste zou worden, te elfder ure geannuleerd. In december hebben de concurrentieautoriteiten druk gezet op zowel Alibaba als Ant Group.

De Chinese nationale bank verplichtte Ant Group om zijn businessmodel volledig aan te passen. Het zou moeten focussen op zijn betaalapp AliPay en zich niet meer mogen bezighouden met meer lucratieve diensten als leningen en de verkoop van verzekeringen en beleggingen.