Biedprijs voor Zenitel gaat voor tweede keer de hoogte in

House of Thor trekt de biedprijs voor Zenitel op naar 25,5 euro per aandeel. 'We moeten dit doen om het bod te doen slagen', reageert Frank Donck, die met de nieuwe prijs al een akkoord heeft met beleggers die 6 procent van Zenitel bezitten.

House of Thor, een dochter van 3D, kreeg tijdens de initiële aanvaardingsperiode 793.978 aandelen aangeboden. Dat is 23,98 procent van het kapitaal. 3D verhoogde hierdoor zijn belang naar 86,93 procent. Maar om de specialist in kritieke radiocommunicatie van de beurs te halen, is 96,29 procent van de aandelen nodig. Pas dan kan een uitrookbod volgen.

Initieel bood House of Thor 22,75 euro per aandeel, dat was toen in november 2020 een premie van 38 procent op de koers. Begin maart werd de biedprijs met een halve euro verhoogd. Nu stijgt de biedprijs een tweede keer tot 25,50 euro. De nieuwe biedronde start maandag en loopt tot en met 7 mei. 'Deze prijs ligt 69 procent boven de koers 1 februari 2020, in tempore non suspecto (lees: voor Covid)', zegt topman Frank Donck van 3D. Ter vergelijking: het bod op Sioen ligt 24 procent boven de precoronakoers, en het bod op Orange Belgium 20 procent.

Geen sinecure

3D heeft al een akkoord op zak met een groep aandeelhouders die samen 6 procent van de aandelen vertegenwoordigen. Met andere woorden: 3D heeft sowieso al uitzicht op 93 procent. Maar 3D moet daarnaast nog ongeveer de helft van de resterende publieke aandelen in handen krijgen voor een uitkoopbod. Dat is een gevolg van de regel dat een overnemer zowel 95 procent van alle aandelen moet hebben als ook 90 procent van de aandelen die niet in vaste handen zijn.

Het blijkt voor kleinere bedrijven die al lang op de beurs staan geen sinecure om die laatste aandelen in handen te krijgen. Topvrouw Michèle Sioen verstuurde een brief naar alle aandeelhouders die hun stukken Sioen nog niet hebben aangeboden. Als gevolg van een recente Europese richtlijn, kan de bieder via de brokers aan de adressen komen van de aandeelhouders. De brief informeerde over het bod, de geringe liquiditeit van het aandeel, en de kans dat de aandeelhouders bij de Deposito- en Consignatiekas moeten aankloppen als het bedrijf van de beurs verdwijnt.

Brief

Donck weet nog niet of hij ook een brief zal schrijven. 'Op het initiatief van Michèle Sioen waren nogal wat reacties, positieve en negatieve. Ik ben in ieder geval blij dat ik desgevallend niet als eerste een brief zal schrijven', zegt Donck (lacht).