Biedstrijd rond Osram verhevigt

Osram is verzwakt door winstwaarschuwingen en een zwakke automarkt, waar het een belangrijke speler is. Het bedrijf staat in de etalage. De strijd begon met een bod van Bain Capital en de sectorgenoot Carlyle. Daarop counterde AMS, bekend als leverancier van sensoren voor de iPhone, die poging met een hogere prijs. AMS wil minder afhankelijk worden van smartphonebouwers door zijn activiteiten uit te breiden naar de autosector.

De strijd leek gestreden, zeker nadat de raad van bestuur van Osram had gekozen voor AMS, ondanks twijfels bij het management en de vakbonden. Maar woensdag meldde Osram dat Bain - deze keer in een tandem met Advent - werkt aan een hoger bod.

AMS slaat nu al terug door zijn prijs op te trekken tot 41 euro per aandeel, of 4,5 miljard euro in totaal. Dat verhoogde bod loopt al op 1 oktober af. Daardoor hebben de aandeelhouders maar enkele dagen meer om een keuze te maken. Het is afwachten of Bain en Advent alsnog boven die laatste prijs gaan of zich gewonnen geven.