Big Tech-belegger wil stratosfeer en krijgt troposfeer

'De Amerikaanse centrale bank heeft 23.000 medewerkers om potentiële inflatie te bestrijden, de verzamelde Amerikaanse kartelwaakhonden hebben er 2.000. Terwijl de schade van marktmacht vele malen groter is dan die van inflatie', stelde de Belgische economieprofessor Jan Eeckhout vorige maand in een interview met De Tijd .

Verbluffendst was Apple , het waardevolste bedrijf ter wereld. Aangevuurd door boomende verkopen van de iPhone, het populairste hebbeding ter wereld, sprong de omzet in het traditiegetrouw 'zwakke' lentekwartaal 36 procent hoger naar 81 miljard dollar. De nettowinst verdubbelde bijna, naar bijna 22 miljard dollar.

Idem bij de andere twee: Alphabet vertaalde 62 procent groei in 18,5 miljard dollar nettowinst, Microsoft realiseerde over het boekjaar tot 30 juni 61 miljard dollar nettowinst op 168 miljard omzet.

Alle drie vlaggenschepen van Big Tech boomen dus tijdens de pandemie. Wat zich in een navenante pandemische hausse op de beurs heeft vertaald. De drie zijn nu samen 6.400 miljard dollar (5.400 miljard euro) waard.

Om een idee te geven: dat is méér dan de 5.200 miljard die alle 1.000 bedrijven op Euronext waard zijn. En dat terwijl die pan-Europese beurs toch ook boomende multinationale kleppers als ASML en LVMH - de twee waardevolste bedrijven van de eurozone - omvat, om er maar enkele te noemen.

Keerzijde van die stratosferische beurswaarde is dat beleggers in een kramp(je) schieten bij het minste teken dat de turbo die de pandemie op het bedrijfsmodel van Big Tech gezet heeft, wat begint te dieselen.

En dat was gisteren tijdens de telefonische conferenties ná publicatie van de kwartaalrapporten het geval. Apple-CEO Tim Cook 'waarschuwde' dat de groei wat zal afzwakken deze zomer. Niet echt onlogisch gezien de 50 procent iPhone-groei vorig kwartaal en bovendien is Cook altijd vrij conservatief in zijn outlook. Maar het volstaat straks waarschijnlijk wel voor een kleine terugval van de koers, spijts het sterke rapport.