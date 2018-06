Big Tech smijt zich op live sport

De octopus Amazon kweekt een nieuwe tentakel: sport. Het techbedrijf kocht de rechten op een selectie wedstrijden van de Engelse Premier League. Amazon staat niet alleen. De internetreuzen storten zich op live sport, de heilige graal in televisie.

Het gaat om een beperkt aantal wedstrijden, maar de intrede van Amazon in een grote Europese sportcompetitie, die bovendien over de hele aardbol fanatieke tv-kijkers lokt, is een opvallend signaal. Het internetbedrijf uit Seattle kocht voor een niet genoemd bedrag de exclusieve uitzendrechten van 20 matchen in de Premier League. Amazon zal gedurende drie seizoenen vanaf 2019 twee speeldagen van telkens tien wedstrijden live streamen voor Britse klanten van Prime, zijn formule die uiteenlopende diensten voor klanten bundelt.

Het begin van een omwenteling?

Live sport is de heilige graal in televisie. Uitzendingen van sportwedstrijden zijn bij de populairste content die op een scherm te zien valt, en blijven van cruciaal belang voor traditionele zenders en kabelbedrijven. Voor veel klanten is sport de hoofdreden waarom ze zich abonneren op een zenderpakket. Nu techbedrijven daaraan knabbelen, kunnen ze steeds meer consumenten in de verleiding brengen om hun tv-abonnement op te zeggen en enkel nog te kijken via streaming. Dat fenomeen, ‘cord cutting’ in het Engels, blijft in onze contreien marginaal, maar is in de Verenigde Staten al een belangrijke trend.

Er is op het vlak van entertainment al langer een epische strijd aan de gang tussen bedrijven uit Silicon Valley en de traditionele media­bedrijven en televisiezenders. Dat duel breidt steeds meer uit van tv-series naar sport.

Internetreuzen ontdekken sport

Voor Amazon is het niet de eerste stap als sportzender. Onlangs verwierf het bedrijf ook al de rechten op een pakket tornooien van de ATP World Tour, het professionele mannentennis. In de VS zendt Amazon van september tot december elke donderdagavond een wedstrijd uit van de NFL, de hyperpopulaire American footballcompetitie. Dat is naar omzet de grootste sportliga ter wereld.Ook andere Amerikaanse technologieplatformen tonen een groeiende appetijt voor sport. In de niet aflatende race om aandacht is live sport een troef voor de techreuzen, waarvan de meeste hun inkomsten uit advertenties halen, om de ogen op hun platformen gericht te houden. Zo streamde Twitter al wedstrijden uit de Amerikaanse baseball-, football- en ijshockeycompetities.

Facebook heeft volgens meerdere media ook geboden op de streamingrechten voor de Premier League. Het grootste sociale netwerk ter wereld zendt per seizoen25 baseballwedstrijden uit, waarvan sommige live in virtual reality. Begin dit jaar haalde het bedrijf Peter Hutton binnen, de ex-CEO van Eurosport, met het oog op meer contracten voor het streamen van sport.

Amazon breidt zijn ontzaglijke aanbod uit

Voor Amazon zijn de voetbalrechten een extra stukje in een immer groeiende puzzel. Het bedrijf van de miljardair Jeff Bezos is naast e-commercekoning al langer een entertainmentgigant met een ruim aanbod aan tv-series via zijn streamingdienst Prime Video. Het maakt ook eigen series, zoals een herwerking van de Lord of the Rings-trilogie. Sport groeit daarin als nieuwe en weliswaar voorlopig nog kleinschalige tak.

Premier League werd groot door tv-rechten

Het succes van de Premier League gaat hand in hand met de uitzendrechten. Sinds de satellietzender Sky begin jaren 90 de rechten binnenhaalde, stroomt de cash naar de clubs, waardoor die erin slagen de beste spelers ter wereld aan te trekken. Uit een jaarlijkse doorlichting die Deloitte gisteren publiceerde, bleek dat de Premier League andermaal de financiële kampioen is onder de Europese voetbalcompetities, met een collectieve 5,3 miljard euro aan inkomsten voor de 20 clubs.

Door aparte rechten voor streaming te verkopen draait de competitie de inkomstenkraan nog verder open. De Premier League had gehoopt dat een van de grote Amerikaanse internetplatformen - Amazon, Facebook, YouTube of Netflix -een flinke cheque zou neertellen. Dat lukte eerst niet, maar uiteindelijk hapte Amazon toch toe. Opmerkelijk: met 4,46 miljard pond ligt de totale prijs voor de rechten op alle matchen lager dan die van de vorige veiling in 2015. Toen was de opbrengst 5,14 miljard pond.

Traditionele tv-zenders blijven voorlopig baas