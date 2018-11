Big tech dondert van wolk

Facebook

Sinds de verkiezing van Donald Trump tot president in november 2016 zit Facebook in crisismodus. Het was ‘te traag’ om de verspreiding van fake news te spotten, erkent het. Ook ander misbruik bleef te lang onder de radar. Het investeert fors om dat te remediëren. Dat zet de winstmarge onder druk: in het derde kwartaal tuimelde die naar 42 procent, van 50 procent een jaar eerder.

elkens als Facebook lijkt te herstellen van de vorige crisis slaat een nieuwe toe.

Na de fakenewscrisis volgde het misbruik van Facebook-data door het Britse bigdatabedrijf Cambridge Analytica. Het bracht CEO Mark Zuckerberg tot in een hoorzitting in het Amerikaanse parlement en wakkerde de roep om regelgeving aan. De nieuwe Europese privacyregels (GDPR) geven gebruikers al meer controle en deden het klantenbestand van Facebook in Europa dalen. Facebook toonde zich voor de camera’s bereid mee te werken met de regelgevers.

Maar achter de schermen is de toon anders, ontdekte The New York Times vorige week. Facebook had banden met Definers Public Affairs, een consultancybureau dat een lastercampagne voerde tegen rivalen. Zuckerberg zei niet op de hoogte zijn. Het doet de vraag rijzen of de CEO zijn bedrijf nog in de hand heeft.

Apple

‘In het komende kwartaal zullen we niet langer bekendmaken hoeveel iPhones, iPads en Macs we verkocht hebben.’ Met die zin joeg Luca Maestri, financieel directeur bij Apple, op 1 november een schokgolf door Wall Street. Door het cijfer van het aantal verkochte iPhones voortaan te verzwijgen erkent Apple dat de glorietijd van het toestel voorbij is. Het aantal verkochte iPhones groeit amper nog - in het derde kwartaal zelfs niet - en alleen dankzij steeds duurdere iPhones kon Apple de omzet nog opkrikken.

Aanvankelijk leek het weg te komen met die strategie. De iPhone X was de eerste smartphone die het prijsplafond van 1.000 dollar doorbrak. De consumenten volgden gedwee.

Maar die macht om de prijs te bepalen staat onder druk, suggereren berichten de jongste weken.

Verschillende toeleveranciers van de hardware gigant moesten het mes in hun prognoses zetten.

Vooral de iPhone XR, Apples ‘budgettelefoon’ van 750 dollar, zou ontgoochelen. Apple-topman Tim Cook gokt op de dienstenpoot, zoals de betaaldienst Apple Pay en de muziekstreamingdienst Apple Music, als wissel op de toekomst. Maar die vertegenwoordigt maar 16 procent van de omzet en heeft nog een weg te gaan.