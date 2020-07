Bijna alle techreuzen imponeren met corona-resulaten

Nadat de CEO's van Apple, Amazon, Facebook en Alphabet woensdag nog op de rooster werden gelegd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, was het donderdag tijd voor de kwartaalcijfers.

Vooral Amazon en Apple profiteerden enorm van de impact van de coronacrisis. Google-moeder Alphabet had echter last van inzakkende advertentie-inkomsten.

Amazon: gigantische bedragen

De meest indrukwekkende cijfers kwamen overduidelijk van e-commerce-moloch Amazon . Jef Bezos had eerder nog gewaarschuwd dat de corona-crisis het bedrijf met extra kosten opzadelde als gevolg van de corona-crisis. De extra sanitaire maatregelen en de aanpassingen die nodig waren om de distributiecentra operationeel te houden, kostten miljarden dollars.

Maar die kosten werden meer dan ruimschoots gecompenseerd door de explosieve groei van de e-commerce-divisie. Terwijl beleggers de laatste jaren vooral enthousiast waren over de prestaties van de cloud-divisie, was het nu de oorspronkelijke kernactiviteit van Amazon die de kar trok.

de omzet van Amazon in het tweede kwartaal

per uur

De omzet knalde 40 procent hoger tot 88,9 miljard dollar in het tweede kwartaal. Een gigantisch bedrag: meer dan 40 miljoen dollar per uur.

Maar analisten stonden vooral te kijken van de nettowinst: die verdubbelde tot 5,2 miljard dollar terwijl gerekent was op een relatief bescheiden winst van 750 miljoen dollar.

Apple: lang leve het thuiswerk

Bijna even indrukwekkend als de cijfers van Amazon waren die van Apple . Het bedrijf profiteerde zoals verwacht van het door corona stevig toegenomen thuiswerk en de daarbij horende extra apparatuur. De omzet van mac-computers en draadloze oortjes knalde omhoog.

Eerder onverwacht was dat ook de verkoop van iPhones een stevige impuls kreeg. De kwartaalcijfers van Apple waren daardoor ook aanzienlijk beter dan analisten verwachtten.

Ook hier zijn beleggers enthousiast. Reden genoeg voor Apple om zijn aandeel (dat gisteravond sloot op 384 dollar) nog maar eens te splitsen. In vieren deze keer. Het contrast met Amazon is opvallend: dat noteert inmiddels aan meer dan 3.000 dollar per aandeel en wil vooralsnog van geen splitsing weten.